17 giu 2024 08:18

IN GUERRA VALE TUTTO? - L'UCRAINA A CORTO DI TRUPPE STA LIBERANDO I CRIMINALI NELLE CARCERI PER COMBATTERE SULLE PRIME LINEE: DA QUANDO È STATA ADOTTATA LA LEGGE IN MAGGIO, KIEV HA LIBERATO PIÙ DI 2.750 CARCERATI, INCLUSI SPACCIATORI E ASSASSINI - LO RIPORTA IL WASHINGTON POST, SOTTOLINEANDO CHE L'USO DI CRIMINALI È L'ENNESIMA CONFERMA DELLE DIFFICOLTÀ DELL'UCRAINA DI RECLUTARE NUOVE FORZE. I CARCERATI POSSONO SOLO COMBATTERE NELLE BRIGADE D'ASSALTO, IL CHE PUÒ SIGNIFICARE TROVARSI FACCIA A FACCIA CON I SOLDATI RUSSI…