IL MORSO DEL 'VIPERETTA': "SI PARLA DI GIOCARE… CAPITE? IMMAGINATEVI GABBIADINI, CHE HA AVUTO IL CORONAVIRUS, SI È RIPRESO DA POCO E DEVO DIRGLI CHE A MAGGIO SI TORNA IN CAMPO. NON È UNA MACCHINA. CHE TESTA AVRÀ PER GIOCARE? E POI CHI CI ANDRÀ ALLO STADIO? LA GENTE? E COME, CON LE MASCHERINE? BASTA PARLARSI ADDOSSO. PERCHÉ NON TROVIAMO UNA STRATEGIA COMUNE?"