ROGER DEI RECORD – FEDERER POLVERIZZA UN ALTRO PRIMATO: A CITTÀ DEL MESSICO INFILA DENTRO A UNO STADIO 42.517 SPETTATORI CHE PER UNA PARTITA DI TENNIS NON SI ERANO MAI VISTI - PER IL SUO TOUR DEGNO DI UNA ROCKSTAR IN SUD AMERICA IL TENNISTA SI È MESSO IN TASCA UN BEL GRUZZOLETTO: IN UNA STAGIONE IN CUI HA GUADAGNATO DI SOLI PREMI PIÙ DI 7 MILIONI DI DOLLARI, FEDERER ARROTONDA IL BOTTINO CON ALTRI… - VIDEO