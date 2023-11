IL GURU DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ESCE DALLA PORTA E RIENTRA DALLA FINESTRA – SAM ALTMAN, EX AD DI “OPENAI”, ESTROMESSO DAL CDA DELLA SOCIETÀ CHE AVEVA FONDATO, GUIDERÀ IL REPARTO “AI” DI MICROSOFT – LA SOCIETÀ DI BILL GATES, CHE HA INVESTITO 13 MILIARDI IN “OPENAI”: “RIMANIAMO IMPEGNATI NELLA NOSTRA PARTNERSHIP E SIAMO FIDUCIOSI…”

(ANSA) - Sam Altman guiderà il nuovo team di intelligenza artificiale di Microsoft. Lo riporta Bloomberg evidenziando che il cofondatore di OpenAI era stato estromesso dalla sua startup nei giorni scorsi.

Ad affiancare Sam Altman in Microsoft ci sarà anche Greg Brockman, membro del consiglio di amministrazione e cofondatore di OpenAI, che ha lasciato l'azienda la scorsa settimana.

"Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con OpenAI e siamo fiduciosi nella nostra roadmap di prodotti, nella nostra capacità di continuare a innovare con tutto ciò che abbiamo annunciato al Microsoft Ignite, e nel continuare a supportare i nostri clienti e partner", afferma Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, in un post su Linkedin.

(ANSA) - Microsoft punta a giocare un ruolo nel consiglio di amministrazione di OpenAI se Sam Altman tornerà come amministratore delegato. Secondo indiscrezioni, Redmond starebbe valutando di assumere direttamente un posto nel nuovo cda o di entrarvi come osservatore senza diritto di voto. Microsoft, riporta The Information, sarebbe anche pronta a investire in una società di Altman se il cofondatore di OpenAI decidesse di non tornare.

PERCHÉ LA STAR DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SAM ALTMAN È STATO LICENZIATO DA OPENAI

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Venerdì scorso, il consiglio di amministrazione della società che ha creato ChatGPT ha licenziato il suo amministratore delegato e cofondatore. È stato un terremoto nel mondo tecnologico e una rivelazione delle differenze interne sul modello di questa struttura atipica – scrive il giornalista di Le Monde nel suo articolo

Questo è uno degli annunci più inaspettati nella storia della Silicon Valley. Nel tentativo di riflettere il senso di sorpresa provato, alcuni addetti ai lavori del settore tecnologico venerdì su X hanno ricordato il licenziamento del CEO di Apple Steve Jobs nel 1985, nonostante fosse considerato uno dei capi più emblematici del settore.

Venerdì 17 novembre, il Consiglio di Amministrazione di OpenAI ha licenziato Sam Altman, suo CEO e co-fondatore. A quasi un anno dal successo del lancio del robot conversazionale ChatGPT, che ha riacceso l'interesse per l'intelligenza artificiale, il capo della start-up più importante del settore è stato spinto verso l'uscita.

È il risultato di un colpo di stato interno, le cui ragioni risiedono in divergenze sulla strategia di OpenAI, che alcuni colleghi ritengono orientata a uno sviluppo commerciale troppo rapido e avventato. Il cambio di leadership riflette anche l'ambiguità del progetto OpenAI, con la sua struttura atipica, e del discorso di Sam Altman, che sembra pronto a rimbalzare.

Una cosa è certa: non c'erano segnali d'allarme esterni quando OpenAI ha rilasciato un comunicato in cui si annunciava "una transizione di leadership" con la motivazione che "il Consiglio di Amministrazione non ha più fiducia nella capacità di Sam Altman di guidare l'azienda".

Venerdì mattina l'amministratore delegato continuava a inviare e-mail di lavoro, come riporta Bloomberg. Il giorno prima era uno dei VIP invitati al forum della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) a San Francisco e aveva partecipato a un incontro con Microsoft, partner e principale investitore di OpenAI.

Secondo quanto riportato da diversi media statunitensi, anche il colosso di Seattle non era a conoscenza dell'imminente cambiamento. La settimana precedente, Sam Altman era sul palco a presentare le nuove funzionalità per la prima giornata degli sviluppatori di OpenAI. E all'inizio di novembre era a fianco dei vertici dell'industria e di una serie di statisti e donne provenienti da ventotto Paesi in occasione del primo summit sui rischi dell'intelligenza artificiale, nel Regno Unito.

Secondo Greg Brockman, che era presidente del consiglio di amministrazione ma ha annunciato la sua uscita a causa dell'esclusione di Sam Altman, la dichiarazione è stata il risultato di un colpo interno. "Sam e io siamo scioccati e rattristati da ciò che il consiglio di amministrazione ha fatto", ha scritto su X. Secondo il suo racconto, giovedì sera Altman ha ricevuto un messaggio da Ilya Sutskever, uno dei membri del consiglio di amministrazione e cofondatore di OpenAI, che lo invitava a una videoconferenza con il consiglio di amministrazione a mezzogiorno di venerdì, durante la quale è stato informato della sua estromissione.

Convocato per messaggio

Anche Brockman, che sostiene di non essere stato invitato alla riunione, è stato convocato tramite messaggio e rimosso dal Consiglio di amministrazione. Il comunicato stampa gli ha offerto un ruolo continuativo in OpenAI, ma lui ha voluto lasciare. Secondo Brockman, il management è stato informato solo venerdì, con l'eccezione di Mira Murati, il direttore tecnico, che venerdì è stato nominato amministratore delegato ad interim mentre continuava la ricerca di un leader permanente.

Perché questa rivoluzione di palazzo? Sembra che abbia radici in disaccordi interni, che riflettono l'ambiguità del progetto OpenAI. OpenAI è stata costituita nel 2015 come organizzazione senza scopo di lucro. Si è posta la missione di creare "un'intelligenza artificiale generale in modo sicuro e vantaggioso per l'umanità", per evitare i rischi di tale "superintelligenza", già giudicata da alcuni dei suoi co-fondatori, tra cui Elon Musk, potenzialmente più pericolosa delle armi nucleari.

Da allora, nel 2019, sotto la guida di Sam Altman, oggi amministratore delegato, OpenAI ha creato una società a scopo di lucro - è ancora controllata dal consiglio di amministrazione no-profit. Altman ha poi accettato quasi 11 miliardi di investimenti da Microsoft, per lanciare prodotti come ChatGPT o il suo potente modello di elaborazione del linguaggio GPT-4.

Come nel 2019, anno in cui Elon Musk e altri dipendenti hanno lasciato l'azienda, diversi membri di OpenAI, tra cui Ilya Sutskever, hanno recentemente ritenuto che Sam Altman stesse cercando di andare avanti e lanciare prodotti a un ritmo troppo veloce, per quelli che consideravano scopi commerciali e contrari alla politica di sicurezza e protezione di OpenAI, hanno riportato diversi media statunitensi.

"Il consiglio di amministrazione stava semplicemente adempiendo alla sua missione, che è quella di garantire che OpenAI costruisca un'intelligenza artificiale che vada a beneficio di tutta l'umanità", ha risposto Sutskever venerdì durante una riunione interna, quando i dipendenti gli hanno chiesto se avesse condotto un colpo di stato interno, come riporta il media online The Information. "Il signor Altman non è stato schietto nelle sue comunicazioni con il Consiglio di amministrazione", si legge nella dichiarazione, dando l'impressione di un capo che sta correndo in avanti senza consultarsi.

Doppio discorso da parte di Sam Altman

" La giornata degli sviluppatori ha avuto un ruolo", aggiunge la giornalista della Silicon Valley Kara Swisher. Il 6 novembre Sam Altman, da solo sul palco, ha organizzato uno show tipico dei boss tecnologici per annunciare il "GPT Store", che offre a chiunque la possibilità di sviluppare e distribuire la propria versione di ChatGPT, con l'incentivo finanziario di ricevere una quota dei ricavi generati. Altman ha anche recentemente dichiarato di voler vedere ulteriori investimenti da parte di Microsoft, che già detiene più del 30% delle azioni della società a scopo di lucro, e venerdì si è impegnato a continuare la sua partnership con OpenAI.

A luglio, Sutskever ha anche creato un team dedicato al "superallineamento". Questo neologismo si riferisce alla ricerca di possibili modi per far sì che una "superintelligenza, molto più intelligente di noi, rispetti le intenzioni umane".

Tuttavia, secondo Bloomberg, il ruolo di Sutskever, al cui team era stato assegnato il 20% delle preziose risorse di calcolo di OpenAI, è stato ridotto in autunno, creando attriti con Altman e Brockman. Il ricercatore israelo-canadese di IA, prelevato da Google DeepMind, ha poi radunato alcuni membri del consiglio di amministrazione nella sua crociata anti-Altman, tra cui Helen Toner, del Center for Security and Emerging Technology, un think tank della Georgetown University di Washington.

Lo scontro riflette in parte la fragilità del consiglio di amministrazione della struttura no-profit di OpenAI, che negli ultimi mesi ha perso diversi membri anziani, tra cui il cofondatore di LinkedIn Reid Hoffman, per motivi non legati a questa disputa. La controversia illustra anche la natura ipotetica, persino fittizia, delle aspettative allarmistiche sui pericoli della "superintelligenza". Ma deriva anche da una forma di doppiogiochismo da parte di Sam Altman, che ha spesso chiesto che l'IA sia resa sicura e regolamentata, ritenendo al contempo troppo restrittiva, ad esempio, la bozza di regolamento dell'European AI Act.

L'ex CEO di OpenAI, che è anche un investitore in diverse start-up tecnologiche, oltre che in biologia e fusione nucleare, sembra determinato a riprendersi rapidamente. "Il mio lavoro in OpenAI mi ha cambiato e forse ha cambiato anche un po' il mondo. Avrò presto qualcosa da dire su ciò che mi aspetta", ha twittato Altman. Brockman ha promesso di annunciare "presto grandi cose" con lui. Altman è stato acclamato da numerosi nomi del mondo tecnologico, tra cui il fondatore di Airbnb Brian Chesky, di cui è stato consulente quando dirigeva l'incubatore di start-up Y Combinator, ed Eric Schmidt, ex CEO di Google, che lo ha definito un "eroe". Nell'immaginario collettivo della Silicon Valley, tutti ricordano che Steve Jobs è poi tornato alla Apple, che ha acquistato la start-up che aveva fondato nel frattempo.

