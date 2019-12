GUZZANTI, POLLI DA SPENNARE - CONDANNATO A TRE ANNI VALERIO TERENZIO TRIGONA, IL PRODUTTORE DEL “GRUPPO AMBRA” CHE HA TRUFFATO CORRADO GUZZANTI LASCIANDOLO CON UN DEBITO COL FISCO DA 900MILA EURO - IL MANAGER, TRA IL 2004 E IL 2013, HARAGGIRATO L’ATTORE CONVINCENDOLO A INVESTIRE DENARO IN TITOLI TEDESCHI MAI ESISTITI - MORALE DELLA FAVA: QUANDO UN GUZZANTI VUOLE INVESTIRE I SUOI SOLDI, FINISCE UCCELLATO (VEDI IL CASO DI SABINA CON IL “MADOFF DEI PARIOLI” GIANFRANCO LANDE)

Ha truffato l’attore comico Corrado Guzzanti facendolo ritrovare con un debito col fisco da 900mila euro. Il tribunale di Roma ha condannato il produttore del 'Gruppo Ambra' Valerio Terenzio Trigona a 3 anni. Assolto invece, per "non avere commesso il fatto", Cesare Vecchio, collaboratore di Trigona. Il tribunale ha, inoltre, disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 500mila euro in favore dell’attore. Per entrambi l’accusa aveva chiesto una condanna a due anni.

Il manager, tra il 2004 e il 2013, avrebbe raggirato Guzzanti convincendolo a investire denaro in titoli tedeschi che, però, non sono mai esistiti. L’agente, inoltre, era incaricato di pagare le tasse per conto di Guzzanti ma non lo ha mai fatto, tanto che alla fine l’attore si è trovato con un debito da 900mila euro con il Fisco.

"Sono contento di potermi mettere finalmente questa storia alle spalle e riprendere, un po’ zoppicando, il mio percorso professionale" ha commentato Guzzanti, difeso dall’avvocato Giuseppe Rosso De Vita. "E’ una soddisfazione morale, non fosse altro per scoraggiare comportamenti simili perché molti altri miei colleghi, che non hanno denunciato, sono stati truffati da commercialisti e manager", ha concluso Guzzanti.

