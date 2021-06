GWYNETH, MA COME SI SEI MESSA IN TETTA?

gwyneth paltrow 7

Gwyneth Paltrow si spoglia. E lo fa per presentare al mondo la nuova linea di gioielli del suo marchio Goop. Capello lungo biondo Svezia sciolto sulle spalle, un braccio a coprire il seno, sulle unghie un sexy smalto bordeaux, l'imprenditrice full-time, due volte mamma, ci lascia senza fiato. Impossibile non notare la sua forma smagliante e il fisico perfetto: Gwyneth Paltrow nuda a 48 anni è snella e tonica come una ventenne. Il merito non è solo di una genetica d'eccezione, ma anche e soprattutto di una ferrea routine di mantenimento.

I segreti della strabiliante forma fisica di Gwyneth Paltrow

La sua passione-ossessione per il benessere è tale, che nel 2008 ha fondato l'azienda Goop, dedicata al mondo del wellness e della bellezza. Tra i pilastri del regime healthy di Gwyneth Paltrow troviamo un'alimentazione prevalentemente vegetariana, con ampie porzioni quotidiane di ortaggi biologici in versione raw, accompagnati da semi, frutta secca, erbe aromatiche, spezie stimola-metabolismo.

gwyneth paltrow 8

Fan sfegatata del cleanse detox, Paltrow si dedica ciclicamente a periodi di dieta liquida disintossicante e dimagrante. Come spiega Sandra Nassima, founder di Depuravita e specialista di nutrizione healthy, "se si ha bisogno di stimolare il metabolismo, richiesta assai comune per le donne in perimenopausa e menopausa, si consigliano estratti freschi a base di verdure verdi, limone, carbone vegetale, zenzero, mix proteico vegetale e té verde, per ottenere benefici drenanti, idratanti, purificanti e antiossidanti.

gwyneth paltrow 9

Quel che ci conviene assolutamente imitare dal piano alimentare di Gwyneth Paltrow è l'assenza completa a tavola di zucchero, glutine, cibi processati, caffeina e carne rossa. E se nonostante gli sforzi fate fatica a mantenere il peso forma ideale, sì all'aiuto di integratori slimming a base di acai, bromelina e chitosanase, enzimi brucia-grassi, naturalmente efficaci".

