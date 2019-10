GWYNETH, UNA NE FA E CENTO CAZZATE PENSA – BUFERA SULL’ATTRICE E GURU DEL BENESSERE PER UN ARTICOLO PUBBLICATO SUL SUO BLOG “GOOP”: DOPO LE UOVA E LE SAUNE VAGINALI, ADESSO LA PALTROW È SOTTO ACCUSA PER UN ARTICOLO IN CUI SI SUGGERISCE COME RAGGIUNGERE IL “PESO MINIMO SOSTENIBILE” – LA COMUNITÀ SCIENTIFICA INSORGE E IL DOTTORE CHE LO HA SCRITTO…

Mariangela Garofano per "www.ilgiornale.it"

L’attrice e “guru” del benessere, Gwyneth Paltrow, è finita nella bufera per un articolo pubblicato su "Goop", il magazine di lifestyle da lei creato.

Secondo il Daily Mail, nell’articolo incriminato la psicologa Traci Mann suggerisce ai lettori come raggiungere "il peso minimo sostenibile”, ovvero il peso minore all’interno della propria gamma. Come prevedibile, il consiglio della dottoressa Mann non è stato gradito da tutti e ha fatto insorgere la comunità scientifica.

A criticare gli effetti nefasti dell’articolo è stato il dottor Giles Yeo, genetista all’Università di Cambridge, il quale ha definito “confuso ed irresponsabile” il consiglio della psicologa. Yeo ha inoltre affermato:“È un suggerimento pericoloso, in quanto molte persone potrebbero credere di dover diventare il più magre possibile. È irresponsabile perché si presta ad essere interpretato in modo errato, soprattutto dalle ragazze giovani, più soggette a disordini alimentari. I

l problema degli articoli di Goop è che raccomandano diete basate sulla pseudoscienza, non su basi scientifiche”. Il dottor Yeo prosegue definendo il consiglio della Mann “sciocco perché è impossibile definire il peso minimo di una persona". Lo scienziato, intervenuto durante l'evento New Scientist Live a Londra, ha concluso affermando che "Goop è uno dei motivi per cui la gente ha paura del cibo".

Dopo le dure parole del dottor Yeo, la dottoressa Mann ha risposto di essere "contraria alle dieta ferree. Infatti l’articolo non parla di dieta, ma di non cercare di perdere troppo peso in modo non salutare. La frase peso minimo sostenibile si riferisce al peso più basso che si può raggiungere senza seguire una dieta pericolosa”.

La rivista dell’attrice di "Sliding Doors" non è nuova a critiche riguardanti i suoi consigli, definiti bizzarri e pericolosi per la salute. Non più tardi di quest'estate una donna finì all'ospedale dopo aver provato le "saune vaginali" promosse dalla Paltrow, che le causarono ustioni alle parti intime.

