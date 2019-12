REBECCA VOLPETTI "OUFFING SEASON"







Barbara Costa per Dagospia

Ha solo 22 anni, e già se li è sc*pati tutti. Tutti i caz*i migliori su piazza. Rocco Siffredi, James Deen, e vari stalloni della scuderia Dorcel. È da mesi nella top ten delle pornostar più web-cercate, arrivando al numero 1. Ed è roba nostra, ragazzi, made in Italy, o quasi. Basta perdere tempo: a voi, Rebecca Volpetti, porno-fenomeno, e una ragazza minuscola, 45 chili per 165 centimetri di pura, succosa pornosità.

rebecca volpetti james deen porn video 2

Tu che mi leggi lo sai, siamo alla rinascita del porno italiano, e facciamo paura, abbiamo f*ghe da serie A, zona Champions fissa. Di dovere e in ginocchio, onoriamo Max Felicitas, è merito suo, anche Rebecca è "passata" dalle sue mani. Non nel suo letto, né altrove, perché con Max porno non ne ha fatto (ancora), ma è stato lui tra i primi a "scoprirla", quando Rebecca aveva 18 anni e i capelli rossi: Rebecca ha virato al castano poi al biondo, facendo quello che una testa porno-pensante e ambiziosa deve fare, inviare una mail a Siffredi, superare il provino, entrare nella sua Academy, per essere da lui porno-strigliata: che ti credi, che stare con Rocco sia una passeggiata di facile orgasmo salutare?

rebecca volpetti lato b 3

Lo è, lo può diventare, ma dopo che hai capito come devi pornare. Prima sono ca*zi, fisici e metaforici, sono sudate sul set che non ti immagini, è Rocco che te ne dice e te ne fa pornobenevolmente di ogni risma: se ce la fai, se resisti perché lo capisci lo senti e lo sai, che il porno non è unicamente sesso ma è quello che in testa hai, è la tua sana sete di vivere, e riuscire, e sfondare amplificando il sesso nella mente e nel piacere di chi dallo schermo ti vede ti ama ti desidera. E cerca i tuoi video. Solo se fai tuo questo, puoi diventare una star.

rebecca volpetti porn video 3

È quello che insegna Rocco, è quello che lui proietta sulla sua “volpettina”, ed è su Rebecca che punta per la sua serie lesbo di prossima uscita. Per Rebecca sono aperte le porte del porno americano, ovvero del porno più competitivo ma che conta: seguirà le orme di Valentina Nappi? Nel frattempo, ha già lavorato per Dorcel.com, il boss del porno europeo. Per Dorcel pornano le migliori tra le migliori, la crema tra le straf*ghe meno ritoccate, e Rebecca è naturalissima: perché Dorcel ti sublima sullo schermo, ti rende più dea di quello che già sei.

Appena finisci di leggermi guardati "Torrid Night for Rebecca", poi, se ancora te ne rimane, sballati come si è fatta sballare Rebecca da James Deen negli antipasti che assaggi sui siti porno free.

rebecca volpetti porn video 2

Perché Rebecca è tutto fuorché la ragazza timida e introversa che posa nelle interviste, e forse non è una posa, nella realtà è davvero così, e però sui set si trasforma, si invasa di sesso, si sfrena nel rough porn, genere tra i più difficili, e con mister James Deen, ragazza non hai scampo, Deen è firma e garanzia di brutali pornate, orgasmi multipli e gridati che mi par di sentire ancor prima di aprire il video, dove Deen arriva a trascinare Rebecca per tutta la stanza, e la lega e la usa a suo piacimento, la fa piegare, piangere, urlare, godere a farle leccare saliva e liquidi spiaccicati sulla parete (è rough porn, mio caro! Se non ti piace, smamma, gira da un’altra parte!

rebacca volpetti james deen on set

"Will Do Anything for James Deen?", s’intitola questo porno tra Rebecca e Deen: e secondo te, caro lettore, cosa faremmo mai noi donne per James? Te lo spiego con questa esclamazione votiva o blasfema, decidi tu: Dio esiste perché ci ha dato James Deen! E lo ringrazio a nome di tutte le donne, e specie di quelle che si straziano il clitoride coi suoi porno e me lo negano, mi fanno le vaghe!).

rebecca volpetti lato b (2)

Il visetto finto innocente di Rebecca funziona a meraviglia coi facial e coi bukkake, performance porno a cui lei si "sottomette" volentieri. La categoria porno dove è più presente è ovvio la teen, la puoi gustare pure in orge lesbo e interracial, ma un suo video che ti voglio segnalare è quello soft-sadomaso che Rebecca, in calda lingerie rossa, ha girato per Babes.com: chi non vorrebbe rotolarsi con lei su quel letto, e non farebbe carte false per un "regalo" così bendato e ammanettato?

Attento: Rebecca Volpetti è su Fb e su Tw, ma non su Ig, dove la sua pagina è un fake.

