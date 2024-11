HA CONFESSATO IGOR SOLLAI, IL MARITO DI FRANCESCA DEIDDA: È STATO LUI A UCCIDERE LA DONNA DI 42 ANNI, SPARITA IN SARDEGNA A MAGGIO E IL CUI CORPO È STATO RITROVATO IN UN BORSONE DUE MESI DOPO – SOLLAI, 43ENNE, SI ERA SEMPRE DICHIARATO INNOCENTE E SI TROVA IN CARCERE CON LE ACCUSE DI OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO E OCCULTAMENTO DI CADAVERE. HA CEDUTO DOPO UN INTERROGATORIO DI QUATTRO ORE, SENZA PARLARE DEL MOVENTE…

Ha confessato: dopo oltre sei mesi in cui si è sempre dichiarato innocente ha ammesso le proprie responsabilità Igor Sollai, il 43enne attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere per aver ucciso e nascosto il corpo della moglie, Francesca Deidda, di 42 anni, sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio scorso e i cui resti sono stati trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125.

[…] Un interrogatorio durato quattro ore durante il quale il 43enne, apprende l'ANSA, ha confessato il delitto descrivendo come ha ucciso la moglie e come poi si è liberato del cadavere. Non avrebbe invece parlato del movente. […]

