25 giu 2022 08:12

HA CONFESSATO NELLA NOTTE L’UOMO FERMATO PER L’OMICIDIO DELLA PENSIONATA NORMA MEGARDI, TROVATA CARBONIZZATA NELLA SUA AUTO – TUTTO IL PAESE DI ISOLA SANT’ANTONIO, IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA, SI E’ IMPEGNATO PER RISOLVERE IL GIALLO, A PARTIRE DALLA POLIZIA LOCALE, CHE HA FORNITO LE IMMAGINI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, SPERANDO DI AIUTARE A RICOSTRUIRE I MOVIMENTI DELL'AUTO E DELL'ANZIANA STESSA. LE INDAGINI DEI CARABINIERI SI ERANO POI ESTESE ALL'ATTIVITÀ DI AFFITTO DI TERRENI CHE LA DONNA, PROPRIETARIA DI ALCUNI APPEZZAMENTI, GESTIVA IN PRIMA PERSONA…