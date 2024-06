HA RAGIONE WANNA MARCHI: I COGLIONI VANNO INCULATI – UNA DONNA SPAGNOLA SI È FATTA SPILLARE 700MILA EURO DA UN TIZIO CHE SI SPACCIAVA PER KEANU REEVES - LA DONNA E "L'ATTORE" AVEVANO INIZIATO UNA RELAZIONE VIRTUALE SU TIKTOK. IL TRUFFATORE, CHE UTILIZZAVA UN PROGRAMMA DI IA PER MODIFICARE LA SUA VOCE, HA INIZIATO A CHIEDERLE SOLDI "PER UN COMPUTER SU CUI AVREBBE POTUTO CREARE LA SUA SCENEGGIATURA DI 'JOHN WICK 5'". POI, CON LA SCUSA DELLA PRODUZIONE DEL FILM, HA INIZIATO A CHIEDERE SEMPRE PIU' SOLDI FINO A..-

Credeva di essere riuscita a parlare con Keanu Reeves, […] e di avere iniziato una relazione con lui dopo un incontro virtuale su TikTok. L'attore, come è noto però non ha social network e la donna è stata vittima di una truffa che le è costata ben 700 mila euro. Questo è ciò che è capitato a Katy, donna di Barcellona che è stata invitata nel programma televisivo spagnolo "En boca de todos" per parlare della sua disavventura […]

L'APPROCCIO

«Sei un ragazzo umile che ama il rock e le moto», questo è il messaggio con cui tutto è cominciato, inviato su TikTok da Katy che credeva di aver raggiunto così il suo idolo. Contro ogni aspettativa, la donna ha ricevuto poco tempo dopo, tramite Telegram, un messaggio di Keanu Reeves che sembrava avesse fatto di tutto per trovarla: «Non potevo credere che mi avesse chiamata, ma la voce era la sua, proprio come nei suoi film».

LA RICHIESTA

I due hanno iniziato a conversare in inglese sempre più frequentemente, […] Le aveva detto che era la donna della sua vita e lei, come ha ammesso, se ne era perdutamente innamorata. «Mi ha chiesto 5.000 euro per un computer speciale su cui avrebbe potuto creare la sua sceneggiatura di John Wick 5». Con la scusa della produzione del suo ultimo film le richieste si sono moltiplicate e anche gli importi hanno cominciato a lievitare: nel conteggio finale la donna ha inviato 16 pagamenti diversi per un totale di 700 mila euro.

