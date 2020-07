31 lug 2020 10:12

GLI HA RUBATO IL CUORE - UN RAGAZZO PAKISTANO RAPINATO TRE VOLTE IN UNA SERA, L'ULTIMO LADRO LO ABBRACCIA PER CONSOLARLO (E GLI SFILA LA CATENINA D'ORO). IL TUTTO ACCADE IN PIAZZA BANCHI, NEL CUORE DI GENOVA: PRIMA UNO GLI STRAPPA DI MANO IL CELLULARE, UN ALTRO GLI CHIEDE 20 EURO PER RIAVERLO INDIETRO E GLI PORTA VIA IL PORTAFOGLI CON 300 EURO, E L'ULTIMO INVECE PROVA AD AGGREDIRE I POLIZIOTTI QUANDO…