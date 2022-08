15 ago 2022 18:30

HABER-RANTE – "MI TROVAVO SUL SET CON MONICA VITTI E JEAN LUC BIDEAU IMPEGNATO IN UNA PARTITA DI POKER. ALL’IMPROVVISO MI SCAPPÒ UN COLPO DI TOSSE CHE MI FECE SCAPPARE UNO SPUTO ARCOBALENO, GIALLO ROSSO VERDONE, CHE MI SI PIAZZÒ AL CENTRO DELLA CAMICIA BIANCA. ERO SULL’ORLO DEL PRECIPIZIO, NON SAPEVO COSA FARE, POI ALL’IMPROVVISO MI VENNE UNA IDEA GENIALE E BLASFEMA, UNA DI QUELLE PER CUI AVREI FORSE MERITATO DI ESSERE RICOVERATO IN UN OSPEDALE PSICHIATRICO…" - IL LIBRO