HAI MAI INFRANTO LE "REGOLE" DEL SESSO? NON SEMPRE FINISCE MALE, COME DIMOSTRANO LE STORIE RACCONTATE DA TRACEY COX - LARA HA TROMBATO CON UN RAGAZZO UN'ORA DOPO AVERLO CONOSCIUTO, MARIKA HA INTRECCIATO UNA RELAZIONE CON IL SUO CAPO UFFICIO E JACKIE SI E' INNAMORATA DI UN UOMO MOLTO PIU' GIOVANE E...

Dagotraduzione dall'articolo di Tracey Cox per il Daily Mail

Coppia sesso 2

Potrebbero non essere scritti nella pietra, ma tutti sanno che ci sono alcune cose che ci si aspetta dalle persone quando si tratta di sesso, in particolare se sei una donna.

Idealmente, dovresti aspettare il sesso se vuoi essere preso sul serio. Dovresti mirare a uscire con un uomo più grande di te o della tua stessa età. Gli uomini sposati sono vietati e i capi sposati ancora di più.

Il pericolo di non conformarsi alle aspettative della società è un giudizio rapido e severo da parte di coloro che ti sono vicini.

Avere il segno di approvazione da parte di familiari e amici è importante: è uno dei principali predittori del successo di una relazione. Ma uscire dalla piazza non finisce sempre in un disastro: può favorire un rapporto migliore.

Ho parlato con tre donne che non sono rimaste nella norma... e non se ne pentono per un istante.

Coppia sesso

Abbiamo fatto sesso entro un'ora dall'incontro

*Lara ha 46 anni ed è felicemente sposata da 20 anni

«Sono cresciuta con genitori conservatori e tradizionalisti e ho ricevuto molto presto il messaggio che il sesso era qualcosa che si faceva con qualcuno che ami.

I miei genitori non erano ridicoli al riguardo - non hanno imposto il divieto di sesso prima del matrimonio, per esempio. Mi hanno solo insegnato che il sesso è qualcosa di speciale e che non dovresti farlo con il primo che passa.

PARLARSI IN COPPIA

Quando avevo 25 anni, ho fatto amicizia con una ragazza che era molto più sessualmente avventurosa di me. Ero andata a letto con tre uomini quando l'ho incontrata, aveva la mia stessa età ed era stata insieme a 15 ragazzi.

Non direi che ha avuto una cattiva influenza, ma mi ha incoraggiato a perseguire il sesso per amore del sesso, piuttosto che farlo solo con uomini con cui pensavo di poter avere una relazione.

Un venerdì sera, siamo andate in un pub vicino a casa e abbiamo chiacchierato con alcuni ragazzi che lavoravano nella finanza. Il mio ragazzo era simpatico e rideva e ho pensato: «Stai per essere fortunato!». Il pub stava per chiudere e sono tornata a casa con lui dopo aver parlato per circa 15 minuti. Nel giro di un'ora stavamo facendo sesso.

COPPIA SESSO

Sono svenuta subito dopo e mi sono svegliata il giorno dopo con i peggiori postumi di una sbornia che abbia mai avuto.

Mi sentivo sia malata che mortificata e pensavo di saltare su un taxi e tornare a casa per riprendermi. Invece, il ragazzo mi ha preparato caffè e toast e mi ha fatto bere litri di acqua fredda e si è davvero preso cura di me. Ho dormito di nuovo e mi sono svegliata sentendomi per metà decente. Dopodiché abbiamo chiacchierato a letto, ci siamo coccolati, abbiamo guardato film e mangiato. Non sono tornata a casa fino a lunedì mattina ed è stato solo per prendere dei vestiti nuovi da indossare al lavoro.

Da allora siamo stati insieme. Ironico, che l'unica volta che ho deciso di fare sesso senza vincoli, ho finito per sposare il ragazzo.

COPPIA SESSO

Dice che nemmeno lui ha mai fatto sesso così velocemente prima, ma non voleva respingermi perché avrebbe dovuto?

Abbiamo una figlia che ha 16 anni e conosce la storia di come ci siamo incontrati e cosa è successo. Sa anche che era fuori dal personaggio per entrambi, ma voglio che sappia che i cosiddetti "errori" sessuali - cose di cui molte persone si vergognano - non devono per forza finire male.

Le consiglierei di fare sesso la prima notte? Probabilmente no. Dovrebbe vergognarsi se lo fa? Assolutamente no».

COPPIA SESSO 3

Ho avuto una relazione con il mio capo sposato

Marika ha 27 anni e lavora nel settore immobiliare commerciale.

«Lavoravo per l'azienda da circa due anni quando è arrivato un nuovo capo. Eravamo un marchio noto ma di vecchia scuola e lui era lì per modernizzare l'azienda.

Il mio capo precedente era vecchio e poco attraente. Questa nuova versione era sulla trentina, alto ed estremamente attraente. Era scandinavo e aveva occhi azzurri in modo allarmante e grandi zigomi. Era atletico, quindi aveva anche un bel corpo. Sua moglie è entrata in ufficio molto presto, ma solo una volta. L'abbiamo notata tutti - era altrettanto bella - e abbiamo sospirato. Tutti lo adoravano!

COPPIA SESSO

Ho gestito una piccola squadra e riferivo direttamente a lui, quindi abbiamo avuto molte interazioni. Era amichevole e siamo diventati subito amici e colleghi. Sono stato attratta da lui fin dall'inizio, ma non ho mai avuto intenzione di agire su questo. Era sposato e io e il mio capo non avevamo intenzione di diventare un cliché.

Ma col passare del tempo ci siamo avvicinati sempre di più. Non ammettevo con me stessa di essere innamorata di lui, ma lo sapevo nel profondo. Il personale scherzava dicendo che eravamo «moglie e marito di lavoro», ma penso che la maggior parte pensasse semplicemente che fosse amicizia.

COPPIA SESSO 2

Non abbiamo parlato di sua moglie: tutto quello che sapevo era che stavano insieme da sei anni e non avevano figli. Se avesse parlato molto di lei, con amore e affetto, onestamente non credo che ci sarei andata a letto. Non sono un mostro: non mi sarei propostadi rompere un matrimonio felice o di mettermi in gioco.

C'è stato un periodo in cui sembrava stressato e irritabile, cosa strana per lui. Gli ho chiesto se stava bene e ha detto che aveva problemi con il suo matrimonio.

Mi vergogno di dire che il mio cuore è salito alle stelle. Non avevo osato pensare che potesse non essere innamorato di sua moglie. La mia determinazione a non farmi coinvolgere vacillava, ma non avevo ancora idea se avesse mai pensato a me in un senso romantico o sessuale, anche se a volte lo sorprendevo a guardarmi.

COPPIA SESSO

Non molto tempo dopo, sono andata in vacanza all'estero con alcune amiche.

Non abbiamo comunicato al di fuori del lavoro, ma ho ricevuto un messaggio da lui mentre ero via dicendo che sperava che stessi passando una buona vacanza e che gli mancavo.

Pensavo di morire per la felicità. Ho corso un rischio e ne ho mandato uno indietro dicendo che mi mancava anche lui, più di quanto potesse immaginare. Mi ha mandato un bacio e basta.

COPPIA LETTO SESSO

Due settimane dopo sono tornata in ufficio. Non credo di essere mai stato così nervosa. Mi ha fatto il sorriso più grande e mi ha detto di entrare nel suo ufficio e chiudere la porta.

Mi ha detto che non gli era mai mancato così tanto nessuno in vita sua e che era innamorato di me. Era inutile fingere che non mi sentissi allo stesso modo. Tutti possono vedere nel suo ufficio, quindi non abbiamo potuto abbracciarci o baciarci e abbiamo dovuto fingere che fosse una conversazione normale.

Ci siamo incontrati in un hotel quella notte e abbiamo fatto il miglior sesso che abbia mai fatto. Abbiamo fatto l'amore per ore! Ha detto che avrebbe lasciato sua moglie, ma che avremmo dovuto mantenere un profilo basso fino a quando non fosse successo.

coppia

Sua moglie ha trovato uno scambio di messaggi circa due settimane dopo e si è precipitata in ufficio a cercarmi. Tutto il personale l'ha vista accusarmi di andare a letto con suo marito. L'ho negato ma non in modo terribilmente convincente.

Il mio capo si è precipitato fuori dal suo ufficio e l’ha portata fuori dalla stanza. Singhiozzava, singhiozzi enormi e strazianti, ed era terribile. Mi sono vergognata così tanto e sentita così umiliata.

Qualcuno ovviamente ha riferito il tutto ai grandi capi e siamo stati trascinati al dipartimento delle risorse umane per dare spiegazioni nel giro di poche ore. Avevamo accettato di dire la verità, sapendo che ci sarebbe costato il lavoro. Ci ha licenziato ma, ad essere onesti, non mi importava.

sesso di coppia

Sono passati cinque mesi e questo sarà il nostro primo Natale insieme. Lavoriamo entrambi per aziende diverse ora, quindi nessuno sa come ci siamo messi insieme.

Non sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma so che ci amiamo disperatamente e che la nostra relazione è stata costruita sull'amicizia piuttosto che sul sesso.

Sto con un uomo di 20 anni più giovane di me

Jackie ha 51 anni e il suo compagno 31

«Avevo divorziato poco prima che ci incontrassimo: ero arrabbiata e non interessata ad avere una relazione. Ma mi interessava fare sesso: uscivo da un matrimonio asessuato e volevo recuperare il tempo perduto.

sesso di coppia

Con poche speranze ho scaricato alcune app di appuntamenti, ma sono rimasta piacevolmente sorpresa. Ho un bell'aspetto per la mia età (all'epoca avevo 48 anni) e ricevevo molte attenzioni. Erano tutti uomini più giovani, nessun uomo della mia età ha mai mostrato alcun interesse.

Mi sono collegata con alcuni di loro e il sesso è stato fantastico. Avevo dimenticato quanto sia meraviglioso l'aspetto e la sensazione di un corpo giovane. Questi uomini erano divertenti: nessun programma, solo felici di stare con qualcuno che amava il sesso tanto quanto loro. Un ragazzo ha detto che le donne anziane non avevano idea di quanto fossero calde, ma mi permetto di non essere d'accordo. Sapevo di essere attraente per gli uomini più giovani, semplicemente non avevo intenzione di farmi coinvolgere da uno.

ristorante coppia

È stato divertente finché è durato, ma dopo un po' mi sono annoiata e non sono andata sulle app per mesi. Poi, una notte, ho avuto voglia di sesso e ho trovato un ragazzo di cui mi piaceva l'aspetto. Era indiano, bello e giovane e aveva un sorriso che avrei voluto guardare per sempre. Ci siamo dati appuntamento in un pub nelle vicinanze, pensavo per il sesso. Ma quando siamo arrivati lì, abbiamo finito per chiacchierare per ore e ore davanti a una bottiglia di vino. Niente sesso quella notte. Invece, ci siamo organizzati per rivederci.

Di certo non abbiamo lesinato sul sesso quel primo fine settimana: non abbiamo lasciato il letto né la casa. Ma questo era diverso: mi interessava lui, non solo il sesso o il bel corpo. C'era un divario di età di 20 anni tra di noi, ma non sembrava così. Lui è un'anima vecchia in un corpo giovane e io sono un'anima giovane in un corpo (più) vecchio. I nostri punti di riferimento non erano affatto dissimili. È partito lunedì mattina e mi è mancato appena è uscito.

coppia letto

È stata la facilità della relazione che mi ha attratto. Io e il mio ex abbiamo gareggiato - quest'uomo non voleva dimostrare nulla. Aveva un buon lavoro ma niente di speciale. Era più interessato a me e alla mia carriera (che è, devo dire, piuttosto impressionante). Non ho mai incontrato nessuno che mi facesse più domande o mi facesse più complimenti su di me.

Ho iniziato a preoccuparmi di come mi sentivo per lui: si sentiva sempre più un fidanzato che un amante. Ma come potevo prendere sul serio la relazione con una differenza di età così grande?

Quando ci avventuravamo fuori, vedevo gli occhi della gente fermarsi e viaggiare su entrambi. Cronometravano la combo di razza mista e poi la differenza di età, gli occhi che guizzavano avanti e indietro. Sono madre e figlio o amanti? Non mi tenevo per mano né mostravo affetto in pubblico. Non volevo vedere il giudizio sui volti delle persone.

coppia sesso

Un giorno mi ha preso la mano mentre stavamo passeggiando per il mio quartiere e l'ho ripreso. Quella è stata la prima volta che l’ho visto arrabbiato e sconvolto. Mi ha chiesto perché non mi tenevo per mano in pubblico e se mi vergognavo di lui.

Gli ho detto che la nostra differenza di età significava che non avremmo mai potuto lavorare a lungo termine e lui si è girato, mi ha guardato dritto negli occhi e ha detto: «Ma perché no? Non ho mai avuto più cose in comune con nessuno in vita mia. O volevo stare con qualcun altro per il resto della mia vita. Siamo perfetti insieme».

Dopo di che, ho confessato la relazione ai miei amici più stretti. Nessuno sembrava così scioccato, anche se alcuni erano cauti e temevano che potessi farmi male. L'ho presentato e tutti sono andati d'accordo.

Ho trovato il coraggio di dirlo a mia figlia, sposata con bambini, e sebbene inizialmente fosse rimasta sconcertata, ha accettato di incontrarlo. È stato difficile per me: hanno quasi la stessa età. Mi chiedevo se si sentisse imbarazzata o strana per tutto questo, io di certo lo ero.

sesso di coppia

Ci ha messo più tempo a convincersi dei miei amici, ma ora sono passati due anni ed è felice che noi siamo così felici.

In privato, la nostra relazione è rilassata e la più felice che abbia mai avuto. Raramente litighiamo e ci piacciono le stesse cose. In pubblico, mi sento ancora a disagio quando vedo persone che ci fissano. Rimarresti stupito da quante persone lo fanno: viviamo in una società anagrafica.

Se i ruoli si fossero invertiti e si fosse trattato di un uomo più anziano con una donna più giovane, nessuno avrebbe battuto ciglio. In realtà, forse non è neanche più vero. Forse la gente resterebbe a bocca aperta lo stesso.

sesso di coppia

Non credo che alle persone importi molto se la differenza di età è inferiore a 10 anni. Ma una volta superato quel periodo, le persone giudicano sempre. Forse è gelosia?»

(* I nomi sono stati cambiati.)