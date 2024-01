HAI PRESO LA BARCA, FRATELLI’! – UNA NAVE DELLA MARINA BRITANNICA IN BAHREIN HA COLPITO UN’ALTRA IMBARCAZIONE MILITARE INGLESE FERMA NEL PORTO. NESSUNO È RIMASTO FERITO – SECONDO UNA PRIMA RICOSTRUZIONE I COMANDI DELLA “HMS CHIDDINGFOLD” SI SONO BLOCCATI E I MARINAI NON HANNO POTUTO FARE NIENTE PER IMPEDIRE L’INCIDENTE CON LA HMS BANGOR – NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA NAVE PROVOCA UNO SCONTRO... - VIDEO

INCIDENTE TRA DUE NAVI MILITARI INGLESI IN BAHREIN

Una nave della Royal Navy, la marina britannica, si è schiantata contro un’altra imbarcazione. La colpa sarebbe di un guasto meccanico che non ha permesso agli ufficiali di impedirne la retromarcia. L'HMS Chiddingfold ha colpito l'HMS Bangor, che era attraccato in un porto del Bahrein.

L'incidente ha provocato un enorme buco nello scafo, che è costruito in plastica rinforzata con vetro. Ci sono stati danni ma non ci sono stati feriti. Fonti della Marina hanno detto che non c'è ancora una data per quando la nave potrà tornare in servizio in prima linea.

La testimonianza di chi era lì: “L'equipaggio non è riuscito a modificare la rotta ed è stato costretto a guardare impotente mentre la nave si schiantava contro il quarto posteriore della HMS Bangor, a prua”.

INCIDENTE TRA DUE NAVI MILITARI INGLESI IN BAHREIN - 1

Non è la prima volta che la HMS Chiddingfold si schianta contro una nave amica. NavyLookout ha riferito che la Chiddingfold ha colpito la HMS Penzance ed è rimasta fuori servizio per tre mesi per le riparazioni.

Il contrammiraglio Edward Ahlgren, comandante delle operazioni, ha dichiarato al Telegraph di essere "al corrente" dell'incidente e di "voler sottolineare che fortunatamente nessuno è rimasto ferito nella collisione, ma che si sono verificati alcuni danni".

INCIDENTE TRA DUE NAVI MILITARI INGLESI IN BAHREIN - 2

Il motivo dell'accaduto è ancora da stabilire. Addestriamo il nostro personale agli standard più elevati e facciamo rispettare rigorosamente le norme di sicurezza dei macchinari, ma purtroppo incidenti di questo tipo possono ancora accadere.”