A seguito della segnalazione del Codacons, l'associazione dei consumatori ha annunciato che l’Antitrust ha aperto una pratica, la numero DS2926, avviando le dovute attività istruttorie sul videoclip della canzone Mille, denunciato per pubblicità occulta alla Coca-Cola. Il brano di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro è stato uno dei più passati nelle radio italiane nel corso dell'estate e il suo videoclip ha spopolato nelle piattaforme social, di streaming e sui canali televisivi dedicati alla musica. Un successo straordinario per la canzone che da più parti viene considerata come il vero tormentone estivo ma che ora rischia di subire una sanzione per il passaggio ripetuto del brand di bibite gassate nella sua clip.

Infatti, nella sua nota, il Codacons specifica che "al centro della vicenda non c’è il testo del brano musicale che, pur rimandando più volte alla nota bevanda, rientra nella libertà di espressione artistica e non è mai stato contestato ma il videoclip della canzone", perché "non avrebbe rispettato le disposizioni dell’Antitrust secondo cui gli spettatori devono essere adeguatamente informati anche nei video musicali circa l’inserimento di marchi a scopo commerciale".

L'associazione dei consumatori, pur sottolineando che l'avviso "è presente nella pagina ufficiale del video di Mille pubblicato su Youtube", evidenzia che questo "sembra del tutto insufficiente, dal momento che l’Antitrust in tema di video musicali ha disposto che debba essere reso palese". Quella dell'inserimento dei prodotti a fini pubblicitari nei videoclip e la relativa annotazione è un'annosa questione che si ripete ciclicamente. Il Codacons ha ricordato che, per essere valido, dev'essere "reso palese l’inserimento di prodotti a fini commerciali, prevedendo segnali in sovrimpressione che avvisino circa la presenza di marchi a scopo promozionale".

Il Codacons ha criticato proprio questa mancanza nel videoclip di Mille e nella sua nota ha messo in evidenza che "l’Antitrust avrebbe puntato il proprio faro sul videoclip di Fedez (feat. Achille Lauro e Orietta Berti) aprendo una apposta pratica volta ad accertare la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità occulta". L'associazione dei consumatori informa sul fatto che "l’Autorità avrebbe inviato delle precise richieste di informazioni ai soggetti interessati, che ora dovranno rispondere delle accuse mosse".

Quindi, il Codacons conclude: "Ove al termine dell’istruttoria fosse confermata la violazione delle disposizioni vigenti in tema di consumatori, i responsabili rischiano una sanzione fino a 5milioni di euro".

2. ORIETTA BERTI CONTRO UMBERTO TOZZI/ “IO E FEDEZ RIDICOLI? C’È POCO DA CRITICARE…”

Nella musica sono noti come dissing, cioè gli scontri tra artisti. Umberto Tozzi e Orietta Berti però non sono ancora arrivati ad attaccarsi con le canzoni. Forse poco ci manca, vista la lite a distanza che è andata in scena. Il primo ha criticato la collega per la sua recente collaborazione con Fedez e Achille Lauro per il brano ‘Mille’.

“La musica di oggi è ridicola. Cosa penso delle varie operazioni tipo Mille con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti o Toy Boy con Colapesce e Dimartino insieme a Ornella Vanoni? Ridicoli”, aveva detto in un’intervista rilasciata a Rolling Stone.

Il problema riguarda comunque la musica in generale: “Non emoziona. Fa rumore, è rumore”. Il problema per Umberto Tozzi è quello di essere nato in un’epoca diversa. “Qualsiasi roba uscisse, dagli Yes ai Deep Purple erano tutte cose che avevano senso, che emozionavano. Oggi non sento neanche più le radio”.

E una frecciatina Umberto Tozzi l’ha riservata anche a quei colleghi che partecipano ai talent in veste di giudici: “Non mi permetto di stare lì con una paletta. Quelle sono cose che si fanno per soldi. Uno che ha fatto il mio mestiere, non può giudicare un altro artista”.

LA REPLICA DI ORIETTA BERTI A UMBERTO TOZZI

“Un giovane va solo premiato per il coraggio di affrontare una carriera terrificante. I giudici sono cose che possono fare Mara Maionchi e Gerry Scotti. Ma io cosa vado a giudicare?”, ha proseguito Umberto Tozzi.

Parole che hanno suscitato diverse polemiche. Ma non si è fatta attendere la replica di Orietta Berti: “Meglio far ridere che piangere! E poi, con un successo come questo, secondo me c’è poco da criticare”, le parole riportate da Fanpage. L’artista ha ricordato che sta per arrivare il quarto disco di platino, che ‘Mille’ è il brano più scaricato e trasmesso dalle radio. Inoltre, il 9 settembre sarà premiato ai Seat Music Award all’Arena di Verona.

