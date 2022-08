HALL-IN! - JERRY HALL E RUPERT MURDOCH SONO CLAMOROSAMENTE ARRIVATI A UN ACCORDO DI DIVORZIO APPENA CINQUE SETTIMANE DOPO L'ANNUNCIO DELLA ROTTURA: LUI POTREBBE ESSERSI IMPEGNATO A CONTINUARE A FINANZIARE LO STILE DI VITA A CINQUE STELLE DELLA MOGLIE PERMETTENDOLE DI SCEGLIERE SU QUALE PROPRIETÀ METTERE LE MANI. IL MOTIVO? LEI FURBAMENTE HA PRESENTATO LE CARTE PER IL DIVORZIO IN CALIFORNIA DOVE È STABILITO CHE DOPO IL MATRIMONIO…

DAGONEWS

jerry hall rupert murdoch 5

Jerry Hall e Rupert Murdoch sono clamorosamente arrivati a un accordo di divorzio appena cinque settimane dopo l'annuncio della rottura: lui potrebbe essersi impegnato a continuare a finanziare lo stile di vita a cinque stelle della moglie permettendole di scegliere su quale proprietà mettere le mani.

Secondo gli esperti il fatto che Hall abbia presentato richiesta di divorzio in California e non nel Regno Unit dove si sono sposati non è causale e ha sicuramente accelerato i tempi. Per la legge della California denaro, beni e proprietà acquisiti durante il matrimonio sono divisi in due per impostazione predefinita. Dopo essersi sposati nel 2016, Rupert e Jerry hanno speso più di 250 milioni di sterline in proprietà su entrambe le sponde dell'Atlantico - e il patrimonio netto di Murdoch è aumentato da circa 12 miliardi di dollari a 18 miliardi di dollari.

la casa a cotswolds

L'avvocato Mark Stephens, dello studio Howard Kennedy, ha dichiarato che la scelta della California da parte di Hall per la procedura di divorzio lo avrà costretto a cercare rapidamente un accordo: «Murdoch ha capito che è meglio concludere un accordo rapidamente piuttosto che affrontare un procedimento in California, dove rischia di perdere il 50% del denaro e dei beni che ha accumulato durante il loro matrimonio. Sospetto che avrà accettato di pagare il personale, i jet, le auto e lo stile di vita di Hall. Gli costerà milioni di sterline ogni anno. È anche probabile che le dia molte delle proprietà che hanno acquistato nel tempo trascorso insieme – o quantità significative di denaro per comprarne di nuove.

jerry hall rupert murdoch 3

Stephens sostiene che è probabile che Murdoch abbia firmato un accordo prematrimoniale "abbastanza generoso" mettendo nero su bianco che lei non sarebbe entrata nella linea di successione dell’impero del magnate.

Nel 2019, la coppia ha acquistato una proprietà georgiana da 11,25 milioni di sterline vicino a Henley-on-Thames nell'Oxfordshire. Un anno dopo hanno comprato Great Tew Manor nelle Cotswolds sulla quale è stato previsto un progetto di restauro da 30 milioni di sterline. Lo scorso dicembre la coppia ha speso 228 milioni di sterline per un ranch di 340.000 acri vicino a Yellowstone Park, nello stato americano del Montana.

holmwood house

Le altre proprietà della famiglia, che si ritiene siano affidate a un fondo fiduciario, includono un appartamento da 50 milioni di dollari a New York, un ranch in California, un'azienda vinicola da 30 milioni di dollari a Los Angeles e un allevamento di pecore e bovini in Australia. C'è anche un appartamento a Mayfair per quando il magnate dei media è a Londra.

jerry hall rupert murdoch 1 la casa in montana jerry hall rupert murdoch 6 jerry hall rupert murdoch rupert murdoch jerry hall rupert murdoch Rupert Murdoch rupert murdoch Rupert Murdoch great tew manor la nuova residenza di rupert murdoch great tew manor la nuova residenza di rupert murdoch. jerry hall rupert murdoch 4 villa holmwood di rupert murdoch e jerry hall jerry hall rupert murdoch 2