HALLOWEEN PORN! - NELLA NOTTE PIU’ SPAVENTOSA DELL’ANNO NON POTEVANO MANCARE FILM ZOZZI CON ZOMBIE SEXY MENTRE A SAN FRANCISCO SI ORGANIZZA L’INFERNO DI DANTE, REGNO DEL SADOMASO DI 200.000 METRI QUADRATI, CON TANTO DI STANZE DEI PECCATORI

vampire porn

da www.thedebrief.co.uk

Non poteva mancare l’”Halloween porn”, nella notte più spaventosa dell’anno: uomini che infilzano una zucca, donne che si masturbano mentre la intagliano, tre culi truccati da zucca e un pene che deve riconoscere quello della sua fidanzata. Quando invece si cerca una trama, la scelta va sempre al porno vecchio stampo, che non si trova sul web ma in dvd.

sotterranei the armony

Cose tipo “Pornogothic”, che combina vampire sexy e voluminose acconciature anni Novanta, “Les Vampyres 2”, con donne assetate di sangue quanto di seme, o la parodia horror “Camp Cuddly Pines Powertool Massacre”, classico massacro fra i boschi con orgia.

camera imbottita di armory

I moderni produttori puntano sul BDSM con “Victorian Ghost Story”, dove Amelia, cliente di un B&B, viene disturbata in sogno da fantasmi vittoriani. Chi preferisce l’hardcore si rivolge al sito “Kink.com”, che ogni anno, tra ottobre e novembre, trasforma gli studi del “San Francisco Armory” in un set del brivido sessuale, 200.000 metri quadrati con salotti ottocenteschi, stanze della tortura, camere imbottite e sotterranei. Quest’anno la trama si basa sull’Inferno di Dante, e i visitatori fanno un lungo viaggio fra i propri peccati.

salone vittoriano bdsm scantinato armory

Non c’è bisogno di volare negli Stati Uniti, per l’occasione il sito propone una gang bang su schermo, dove tutti gli attori indossano la maschera di “Scream”. I porno a tema zombie abbondano, sono di culto quanto quelli a tema Seconda Guerra Mondiale, tipo “World War XXX”, seria apocalittica dove i sopravvissuti scappano dai pericoli e scopano nel modo più umano possibile. O tipo “League Of Frankenstein”, dove convivono Peter Pan e Wendy, Victor Frankenstein e Capitana Uncino, una sexy Van Helsing e Alice.

hell in the armory 8

hell in the armory 5 hell in the armory 26 hell in the armory 27 hell in the armory 28 hell in the armory 23 hell in the armory 24 hell in the armory 3 Xu Zhen hell in the armory 13 hell in the armory 14 hell in the armory 20 hell in the armory 15 hell in the armory 22 hell in the armory 4 hell in the armory 7