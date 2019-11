HALLOWEEN DI SANGUE – UN UOMO HA UCCISO QUATTRO PERSONE E NE HA FERITE ALTRE 10, IN CALIFORNIA, DURANTE UN PARTY DI HALLOWEEN IN UN AIRBNB: TESTIMONI RIFERISCONO CHE ALCUNE VITTIME SONO STATE COLPITE DA PROIETTILI, ALTRE SAREBBERO STATE PUGNALATE – E A CHICAGO UNA BIMBA DI 7 ANNI VESTITA DA APE IN GIRO CON I GENITORI PER IL "DOLCETTO O SCHERZETTO", È STATA COLPITA ALLA NUCA DA UN PROIETTILE VAGANTE CHE… - VIDEO

Halloween bash in Orinda multiple people shot number of victims unknown @nbcbayarea pic.twitter.com/cVDdUUoaYR — Cheryl Hurd (@hurd_hurd) 1 novembre 2019

Da "www.repubblica.it"

halloween, sparatoria in california 1

Uno sparatore avrebbe ucciso quattro persone e ferito altre 10, in California, durante la serata di Halloween, vigilia di tutti i santi ed evento tra i più amati e festeggiati soprattutto in America. A Chicago invece una bimba di 7 anni vestita da ape in giro con i genitori per fare il classico dolcetto e scherzetto, è stata colpita da un proiettile vagante che sembrerebbe essere stato sparato da un uomo coinvolto in una rissa.

halloween, sparatoria in california 2

La sparatoria in California è stata confermata dalla polizia che non ha invece ancora rilasciato alcuna dichiarazione sul bilancio delle vittime. La festa, teatro della tragedia, si stava tenendo in un Airbnb californiano nella Orinda County. Partecipavano un centinaio di persone.

bimba colpita da un proiettile a chicago 2

Testimoni riferiscono di 4 persone clpite da proiettile e altre pugnalate. L'evento era stato pubblicizzato su Instagram: "Festa nella residenza AirBNB", riporta l'East Bay Times, con un volantino che chiedeva agli ospiti di "portare il tuo alcol e la tua erba". I vicini hanno riferito di colpi di pistola e di un gran trambusto.

La bimba di Chicago è in condizioni critiche al Stroger Hospital, ha riferito la polizia: "Sta lottando per la sua vita". Nell'incidente è stato colpito anche un uomo di 31 anni, alla mano sinistra, ed è in condizioni stabili. Non c'è alcun rapporto tra le vittime, ha confermato la polizia, che è ancora alla caccia del responsabile.

bimba colpita da un proiettile a chicago 1

La città è spesso stata presa di mira dal Donald Trump per i suoi frequenti episodi di violenza. In un'intervista del gennaio 2017 con la Abc, il presidente la confrontò con l'Afghanistan, dicendo: "In Afghanistan non succede che sta succedendo a Chicago", aggiungendo che avrebbe "inviato i federali" per risolvere la "carneficina orribile" della città.

halloween, sparatoria in california 4

"Le persone vengono colpite a destra e a sinistra. Migliaia di persone in un breve periodo di tempo. Chicago è come una zona di guerra". Il presidente sarà in visita nella città proprio questo lunedì.

halloween, sparatoria in california 5 halloween, sparatoria in california 3