– UN RAGAZZO VESTITO DA JOKER HA ACCOLTELLATO I PASSEGGERI DELLA METROPOLITANA E POI HA COSPARSO IL VAGONE DI ACIDO CLORIDRICO, DANDOGLI FUOCO – CI DONO ALMENO 17 PERSONE FERITE, E UN SESSANTENNE È IN GRAVI CONDIZIONI – UN TESTIMONE: “QUANDO HO VISTO GLI ALTRI PASSEGGERI CORRERE IN PREDA AL PANICO PENSAVO CHE FOSSE SOLTANTO UNA TROVATA DI HALLOWEEN. POI, HO VISTO…” - VIDEO

Dal “Messaggero”

accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween - IL SOSPETTATO

Diverse persone sono state ferite nella metropolitana di Tokyo da un giovane che ha poi ha dato fuoco a uno dei sedili del vagone a bordo del quale viaggiavano. L'aggressore, descritto come un ventenne dai media locali, è stato arrestato dalla polizia nella stazione di Keio. Ieri sera era salito a 17 il numero dei feriti nell'attacco, un sessantenne sarebbe in gravi condizioni. A dare notizia è stata l'emittente tv Nhk, anche se non è chiaro ancora il motivo del gesto.

L'assalitore che ha 24 anni, è stato arrestato sul luogo dell'attacco, dopo l'intervento della polizia. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters, era travestito da Joker, il cattivo di Batman. Le immagini televisive e sui social hanno mostrato i soccorritori sul posto, mentre alcuni passeggeri fuggivano dai finestrini dei vagoni del treno.

accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 6

IL PRECEDENTE

Si tratta del secondo accoltellamento su un treno di Tokyo in due mesi. Il precedente, ad agosto, il giorno prima della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, quando un 36enne ha accoltellato 10 passeggeri su un treno pendolari, dicendo poi alla polizia di aver voluto attaccare le donne che gli sembravano felici.

accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 17

«Pensavo che fosse una trovata di Halloween - ha detto un testimone al quotidiano giapponese Yomiuri, ricordando il momento in cui ha visto altri passeggeri correre in preda al panico verso il suo vagone - Poi, ho visto un uomo che camminava verso di noi, agitando lentamente un lungo coltello sporco di sangue».

accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 6

Altri testimoni hanno riferito di aver visto il giovane spargere dell'olio all'interno del treno, prima di dare fuoco ai sedili delle carrozze. Gli interventi sono stati immediati. L'operatore della linea Keio ha avvisato il conduttore che ha fermato il convoglio alla stazione di Kokuryo, prima di sospendere i servizi in entrambe le direzioni. In un attimo si è scatenato il panico: immagini riprese dai telefonini mostrano persone mettersi in fuga da un vagone in corsa all'interno del quale si vede un'esplosione. E altri che rompevano i finestrini per riuscire a scappare.

accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 12 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 13 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween - IL SOSPETTATO accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween - IL SOSPETTATO accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 7 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 12 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 11 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 10 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 9 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 8 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 7 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 5 accoltellamenti nella metropolitana di tokyo halloween 10