Caterina Maniaci per “Libero quotidiano”

highgate cemetery london

In una notte scura e tempestosa, si cammina tra sentieri inghiottiti dal buio mentre i passi fanno scricchiolare la ghiaia e crepitano piccole luci che illuminano bianche lapidi... Una scena usuale, quella di una forzata passeggiata notturna in un cimitero, nei racconti horror più classici e che nella notte di Halloween molti potrebbero essere tentati di rivivere personalmente. Abbondano i luoghi in cui mettere alla prova coraggio e coronarie, con tanto di apparizioni sinistre e fenomeni paranormali o presunti tali. E non occorre scavalcare cancelli e sfidare divieti.

cimitero colombara in provincia di vercelli

Basta una semplice visita. Da Salem, in Usa, ad Highgate a Londra, dal Giappone alle catacombe di Parigi, dal cimitero ebraico di Praga quello di Chamula in Messico, alla cripta dei Cappuccini a Palermo, la mappa della paura si snoda in tutto il mondo.

I cimiteri, prima di essere celebrati nella mesta e intima ricorrenza della festa di tutti i santi, il "giorno dei morti", il primo novembre, giorno dei ricordi dolorosi affettuosi, delle memorie, della preghiera, possono diventare lo scenario dei terrori più antichi dell' uomo. Numerosi cimiteri devono la loro fama proprio a queste caratteristiche, in tutto il mondo, ovviamente anche in Italia.

antico cimitero ebraico di praga 1

Il terrore non è provocato solo per eventuali avvistamenti spettrali, ma viene evocato dalla loro storia, particolare, o dalle strane decorazioni che vi si trovano, oppure dallo stato di abbandono in cui a volte versano, come per esempio il cimitero di San Finocchi, a Volterra, o a Colombara, in provincia di Vercelli, camposanto costruito nel XVI secolo e detto cimitero delle rane per la numerose presenza di questi animali.

cimitero di san finocchi a volterra

CACCIA ALLE STREGHE Basta pronunciare la parola Salem e subito si pensa alla caccia alle streghe. Per cui l' aura di soprannaturale e di misterioso è assicurata. In questa città del Massachusetts anche solo una sbirciatina all' Howard Street Cemetery provoca già robusti brividi, soprattutto se si sosta davanti alla tomba di Giles Corey, che nel 1692 morì a Salem per via delle torture subite durante un processo di stregoneria.

la tomba di giles corey

Corey, prima di lasciare questo mondo, lanciò una terribile maledizione sulla città. E ancora oggi in molti sostengono di averlo visto passeggiare tra le tombe.

Altrettanto noto è il cimitero londinese di Highgate, considerato uno dei più inquietanti al mondo. La sua estensione, le sue architetture vittoriane influenzate dalla passione dell' epoca per l' esoterismo e dell' antico Egitto, continuano a impressionare e a dare sfogo alle più allucinate fantasie.

cimitirul vesel romania 1

Anche Bram Stoker, l' autore del romanzo Dracula, ha probabilmente immaginato il suo conte vampiro proprio mentre passeggiava da quelle parti. Meno conosciuto, ma ugualmente inquietante, è il Cimitirul Vesel, il Cimitero Allegro, a Sapanta, in Romania.

A dispetto del nome e dei ritratti colorati e vivaci dei defunti, in realtà qui sono sepolte molte vittime della Seconda Guerra del successivo regime comunista, per cui lo stridente contrasto con i colori vivace rende l' atmosfera ancora più deprimente.

highgate cemetery london 1

L' Antico Cimitero Ebraico di Praga ha ispirato un numero infinito di racconti e leggende. Del resto, anche il numero dei sepolti è avvolto nel mistero, perché ci sono strati e strati di lapidi e tombe, uno sopra l' altro. Si calcola che siano presenti i resti di almeno 100.000 sepolture. E dunque non appare sorprendente che si parli di fenomeni paranormali verificatisi in questo luogo.

highgate cemetery london 3

E ancora a Okunoin in Giappone, dove, tra le altre cose, abbondano le sepolture di bambini segnalate da statue abbigliate con gli indumenti dei piccoli defunti, o a Chamula in Messico, dove il cimitero è cattolico, ma qui anche gli sciamani possono praticare i loro riti sacri, anche con sacrifici di polli, di cui poi si trovano i resti sparsi tra le tombe.

le catacombe dei cappuccini a palermo 2

CRIPTE E MUMMIE In Italia abbondano cripte e catacombe, in cui l' atmosfera drammatica si combina con una tradizione ricca di storie e avvenimenti straordinari. Nella Cripta dei Cappuccini di Palermo, circa 8000 mummie rivestono le pareti, festoni di ossa e di crani compongono uno dei più formidabili "memento mori" di ogni epoca. in questo tripudio della morte si distingue il corpo mummificato di Rosalia Lombardo, morta di polmonite a due anni nel 1918.

okunoin in giappone 1

Grazie a un particolare processo di mummificazione, il volto della bimba pare solo addormentato e sembra che, durante il giorno, apra e chiuda gli occhi. Sono state messe delle telecamere per verificare il fenomeno, ma un spiegazione chiara ancora non è possibile. C' è chi grida al miracolo, e chi scientificamente parla di un fenomeno legato alle variazioni di umidità. In ogni caso, assistere alla scena è una bella emozione, degna di un Halloween che si rispetti.

