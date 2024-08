HAMAS NON VUOLE ASPETTARE L'IRAN E FA PARTIRE QUALCHE FUOCO D’ARTIFICIO – DUE RAZZI SONO STATI LANCIATI DA GAZA VERSO TEL AVIV: UNO È CADUTO IN MARE, L’ALTRO È ESPLOSO ALL’INTERNO DELLA STRISCIA – È IL PRIMO ATTACCO DA FINE MAGGIO ALLA CITTÀ, CHE ATTENDE LA RISPOSTA DI TEHERAN ALL’UCCISIONE DEL CAPO DEL GRUPPO TERRORISTA, ISMAIL HANIYEH – NETANYAHU SMENTISCE IL “NEW YORK TIMES”: “NON HO CHIESTO MODIFICHE ALL’ACCORDO PER IL CESSATE IL FUOCO”

BOATO A TEL AVIV. HAMAS, 'LANCIATO RAZZI SULLA CITTÀ'

(ANSA) - Un forte boato è stato sentito a Tel Aviv. Nel mentre Hamas ha dichiarato ufficialmente di aver lanciato due razzi contro la città.

IDF, RAZZO LANCIATO DA GAZA VERSO TEL AVIV CADUTO IN MARE

(ANSA) - L'Idf ha reso noto che il boato sentito a Tel Aviv e in diverse località del centro di Israele è stato provocato da un razzo lanciato da Gaza, caduto in mare, motivo per cui non sono state attivate le sirene.

Secondo l'esercito israeliano, un secondo razzo lanciato da Hamas non è riuscito ad attraversare il confine ed è caduto all'interno di Gaza. Hamas ha affermato di aver lanciato due razzi a lungo raggio su Tel Aviv, nel suo primo attacco alla città nel centro di Israele da fine maggio.

NETANYAHU SMENTISCE NYT, 'NESSUNA NUOVA RICHIESTA PER ACCORDO'

(ANSA) - Benyamin Netanyahu ha smentito il New York Times, secondo il quale il premier israeliano avrebbe aggiunto nuove richieste allo schema dell'accordo per il ritorno degli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza, e ha affermato che "è falso". "La bozza del 27 luglio non prevede nuove condizioni e non contraddice il testo del 27 maggio. È stato Hamas a chiedere 29 modifiche, cosa alla quale il primo ministro si è opposto", ha dichiarato l'ufficio del premier

