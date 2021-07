12 lug 2021 19:06

GLI HANNO FATTO LA FESTA – UN PREGIUDICATO 42ENNE È STATO UCCISO CON ALCUNI COLPI DI ARMA DA FUOCO DURANTE I FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DELL’ITALIA A SAN SEVERO, IN PROVICIA DI FOGGIA: LA VITTIMA ERA IN SELLA A UNO SCOOTER CON IL NIPOTE DI 6 ANNI QUANDO È STATO AFFIANCATO DA DUE PERSONE IN MOTO CON IL CASCO INTEGRALE CHE HANNO SPARATO ALMENO 5 COLPI DI PISTOLA…