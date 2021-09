12 set 2021 20:10

HANNO “RESUSCITATO” LA TIGRE DELLA TASMANIA – UN RARO FILMATO DELL’ANIMALE È STATO RESTAURATO DAL NATIONAL FILM AND SOUND ARCHIVE OF AUSTRALIA – LA TIGRE ERA STATA DICHIARATO ESTINTA NEL 1936, MA C'È UN BARLUME DI SPERANZA: IL GOVERNO AUSTRALIANO HA RICEVUTO… - VIDEO