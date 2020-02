12 feb 2020 11:50

HANNO IL LOCULO CHIACCHIERATO – UNA COPPIA SI FA TRAVOLGERE DALLA PASSIONE AL CIMITERO DI ACERRA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, E SI METTE A FARE SESSO IN MEZZO ALLE TOMBE - IL RACCONTO DI UNA TESTIMONE: “SALITA LA SCALA CHE PORTA ALLA NICCHIA CHE OSPITA I RESTI DEI MIEI GENITORI, SENTO DEI GEMITI. INCURIOSITA MI AVVINCINO E VEDO DUE PERSONE SEMI NUDE, CHE NELLA FOGA NON SI ERANO ACCORTE CHE…"