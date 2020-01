HANNO "MANCIATO" BENE – UNA CAMERIERA DEL MICHIGAN HA RICEVUTO UNA MANCIA DI 2020 DOLLARI DA UNA COPPIA DI CLIENTI: I DUE, A FRONTE DI UNA SPESA DI 23 DOLLARI, HANNO LASCIATO LA GENEROSA CIFRA COME “REGALO” PER UN BUON ANNO – “COSE COME QUESTA NON ACCADONO A PERSONE COME ME” HA DETTO LA DONNA COMMOSSA CHE HA DECISO DI…

Danielle Franzoni, una cameriera del Michigan, ha iniziato l'anno nel migliore dei modi. Una coppia che era stata a mangiare al ristorante nel quale la donna stava lavorando le ha lasciato una mancia di 2020 dollari a fronte di una spesa di 23 $.

"Buon anno, 2020 Tip Challenge" c'era scritto sullo scontrino. La Franzoni non poteva crederci: "Cose come questa non accadono a persone come me", ha detto alla redazione locale Alpena Times.

Come riporta la Cnn, il 2019 non è stato un anno facile per la cameriera del Michigan, che si è trasferita nella contea di Alpena per iniziare una nuova vita con i suoi figli dopo un passato da tossicodipendente e senzatetto. "I miei figli hanno un futuro e ho una casa. È davvero un gran bell'inizio".

L'atto di generosità che ha coinvolto Danielle non è una novità in America, dove già nel 2018 era partita una challenge che incoraggiava i clienti a dare una mancia importante. L'impresa per questo nuovo anno è quella di mantenere i numeri "due, zero, due, zero" nell'ammontare totale. E anche Danielle, nel suo piccolo, ha continuato la sfida, consegnando una mancia di 20,20 dollari a un cameriere che l'aveva servita per cena.

