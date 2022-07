26 lug 2022 20:02

GLI HANNO RICORDATO CHE LO STIPENDIO GLIELO PAGA LA DITTA PER CUI LAVORA E NON "TIK TOK" - IL SALUMIERE NAPOLETANO DONATO DE CAPRIO, FAMOSO SUI SOCIAL PER I SUOI PANINI (“CON MOLLICA O SENZA?”) SI FERMA: “NON POSSO PIÙ FARE VIDEO DAL NEGOZIO, NON FARÒ PIÙ TIK TOK RIGUARDO IL MIO MESTIERE. È STATA UNA SCELTA DELLA DITTA PER CUI LAVORO” – VIDEO