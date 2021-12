31 dic 2021 12:36

HANNO SFONDATO IL CANCELO – IL DIFENSORE DEL MANCHESTER CITY, JOAO CANCELO, È STATO RAPINATO DA ALCUNI MALVIVENTI CHE LO HANNO AGGREDITO, FERENDOLO AL VOLTO – IL MESSAGGIO DELL’EX INTER E JUVE: “HANNO FERITO ME E HANNO CERCATO DI FARLO ALLA MIA FAMIGLIA. SONO RIUSCITI A PRENDERE TUTTI I MIEI GIOIELLI E MI HANNO LASCIATO CON LA FACCIA IN QUESTO STATO. NON SO COME POSSANO ESISTERE PERSONE CON TALE MESCHINITÀ”