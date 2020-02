HARRY, CANTA CHE TI PASSA – DOPO ESSERE STATO SFANCULATO DAL CANADA IL PRINCIPE, TORNATO IN GRAN BRETAGNA PER GLI ULTIMI IMPEGNI REALI, HA VISITATO GLI "ABBEY ROAD STUDIOS" PER INCONTRARE JON BON JOVI, CON IL QUALE HA INCISO UNA CANZONE PER I VETERANI CHE VIVONO CON IL DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS – MA ADESSO IL PAESE È IN TREPIDANTE ATTESA DEL PRIMO INCONTRO TRA IL DUCA, L’ATTRICETTA E I REALI CHE… - VIDEO

Katia Riccardi per "www.repubblica.it"

il principe harry e jon bon jovi 23

Non più royal, Harry che non si fa chiamare più principe, oggi ha visitato gli Abbey Road Studios per incontrare l'ex biondo cantante Jon Bon Jovi e i membri del coro dei veterani Invictus Games Choir. È stato uno dei suoi ultimi impegni come membro anziano della famiglia reale.

Harry e Bon Jovi si sono fatti fotografare fuori l'edificio dove i Beatles registrarono 11 dei loro 13 album. Una volta dentro hanno registrato e pubblicato sulla pagina Instagram di Harry e Meghan, Unbroken, pezzo scritto da Bon Jovi per i veterani che vivono con il disturbo post traumatico da stress. I genitori del cantante di origini italiane (il bisnonno nato a Sciacca, la bisnonna a Cianciana, Agrigento), erano entrambi nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti.

il principe harry e jon bon jovi 4

I proventi del brano andranno alla fondazione che sostiene gli Invictus Games, un evento sportivo per veterani malati e feriti che è una delle cause preferite di Harry, che ha prestato servizio nell'esercito britannico prima di assumere incarichi reali a tempo pieno.

Finisce la protezione canadese

Intanto con una nota ufficiale, il governo di Ottawa fa sapere che i servizi finora svolti svolti dalla Royal Canadian Mounted Police per proteggere la coppia finiranno con il cambiamento di status, cioè dal 31 marzo, quando Harry e Meghan cesseranno di essere membri attivi della famiglia reale britannica. È la prima volta che il Canada conferma di aver contribuito a proteggere Harry e Meghan da quando si sono stabiliti sull’isola di Vancouver lo scorso novembre.

il principe harry e jon bon jovi 22

Mistero Instagram: Kate&William battono Harry&Meghan

Il profilo Instagram di Kate e William batte ancora quello di Harry e Meghan. I reali eredi hanno più follower dei duchi espatriati. Ma il motivo è poco chiaro e analisti social stanno studiando i dati per capire se sotto ci sia un complotto reale. Il New York Times dedica alla questione un lunghissimo articolo di Caity Weaver (A Royal Instagram Mystery).

Il primo profilo in questione, @KensingtonRoyal è stato fondato nel gennaio 2015. Account condiviso dal principe William, sua moglie, Catherine (precedentemente nota come Kate Middleton) e suo fratello minore Harry. Quando Harry si è fidanzato con l'attrice americana Meghan Markle nel 2017, @KensingtonRoyal è stato condiviso dalle due coppie. Così è rimasto dopo il matrimonio di Harry e Meghan nella primavera del 2018. Fino al 2 aprile 2019.

il principe harry e jon bon jovi 21

Il nuovo profilo dei Duchi di Sussex

Quel giorno è stato creato un nuovo account Instagram: @SussexRoyal. Dedicato solo al principe Harry e Meghan. Qui la coppia ha annunciato che intendeva "fare un passo indietro" dalla famiglia reale britannica. Qui anche la dichiarazione della nonna di Harry, la regina Elisabetta II, in cui esprimeva sostegno per la loro decisione. Rinunciando al titolo, la coppia dovrà forse cambiare anche la gestione del profilo Instagram.

@SussexRoyal ha stabilito un record da Guinness raggiungendo un milione di follower più velocemente di qualsiasi account nella storia di Instagram (in 5 ore e 45 minuti, record battuto poi da Jennifer Aniston nel 2019). Sembrava quindi inevitabile che avrebbe superato @KensingtonRoyal, soprattutto alla nascita del primo figlio della coppia, o così ipotizzavano gli osservatori reali.

il principe harry e jon bon jovi 20

Non è successo. E non è accaduto neanche quando hanno deciso di lasciare la vita reale. Non sta succedendo. Gli analisti sospettano il complotto. Ma i rappresentanti di entrambe le case reali negano che i loro team di social media stiano manipolando il numero dei follower.

Gli scenari possibili

Potrebbe essere una questione di tempi. Il giorno prima che Meghan apparisse per la prima volta su @KensingtonRoyal a novembre 2017, l'account ha guadagnato 981 follower, portando i follower a poco meno di 2,27 milioni. Il giorno in cui è stato annunciato il fidanzamento di Meghan, ne ha presi altri 104.092.

il principe harry e jon bon jovi 2

E se i duchi hanno più commenti e interazioni, gli eredi al trono continuano ad avere più like e più seguito. Una delle teorie è che a @KensingtonRoyal sia stato assegnato un migliore posizionamento nell'elenco "Who To Follow" di Instagram, selezione curata di account e presentata ai nuovi utenti, una variabile nota per indirizzare enormi numeri su account specifici praticamente senza alcuno sforzo da parte dei proprietari degli account.

il principe harry e jon bon jovi 13

Potrebbe anche essere che @KensingtonRoyal stia ricevendo follower falsi, robot. In ogni caso, è in corso una battaglia. Attualmente i due profili sono quasi pari, ma la sfida è in atto.

il principe harry e jon bon jovi 18 il principe harry e jon bon jovi 15 il principe harry e jon bon jovi 14 il principe harry e jon bon jovi 17 il principe harry e jon bon jovi 3 il principe harry e jon bon jovi 6 il principe harry 2 il principe harry 6 il principe harry 5 il principe harry 4 il principe harry 3 il principe harry e jon bon jovi 7 il principe harry e jon bon jovi 9 il principe harry 1 il principe harry e jon bon jovi 8 il principe harry e jon bon jovi 5 il principe harry e jon bon jovi 16 il principe harry e jon bon jovi 1 il principe harry e jon bon jovi 10 il principe harry e jon bon jovi 11 il principe harry e jon bon jovi 12 il principe harry e jon bon jovi 19