HARRY CHI? IL "PRINCIPE" AVREBBE SCOPERTO DEL FUTURO INTERVENTO ALLA PROSTATA DEL PADRE SOLO DAI MEDIA. IL PALAZZO NEGA, DICENDO DI AVER “PROVATO AD AVVERTIRE” I MEMBRI PIÙ IMPORTANTI DELLA FAMIGLIA. MA IL TENTATIVO NON DEVE ESSERE STATO COSÌ INSISTENTE VISTO CHE IL "DUCA..PELLI", ALLA FINE, HA SAPUTO LA NOTIZIA COME UN ESTRANEO ALLA FAMIGLIA – POCHE ORE DOPO LA BOMBA, HARRY HA RITIRATO LA CAUSA PER DIFFAMAZIONE CONTRO IL GRUPPO DEL “DAILY MAIL”…

E' GIALLO SU HARRY, 'HA SAPUTO DAI MEDIA DEL RICOVERO DI CARLO'

PALAZZO NEGA, 'AVVERTITI I MEMBRI PIÙ IMPORTANTI DELLA FAMIGLIA'

(ANSA) - E' giallo sul principe 'ribelle' Harry che stando ad alcuni quotidiani britannici ha saputo del ricovero del padre re Carlo III, programmato la settimana prossima per un intervento alla prostata, informandosi sui media e non direttamente tramite una comunicazione di Buckingham Palace.

Sarebbe stato quindi tagliato fuori pure dalle comunicazioni private riguardanti i problemi di salute dei Windsor che negli ultimi giorni hanno causato grande apprensione fra i sudditi: oltre a quelli del sovrano anche l'operazione chirurgica della principessa Kate, destinata a restare ancora diversi giorni in ospedale e a trascorrere una lunga convalescenza.

Il palazzo nega, dicendo di aver "provato ad avvertire" tutti i membri più importanti della famiglia reale incluso Harry ma il Daily Telegraph lascia comunque intendere che questi sforzi non devono essere stati poi molti insistiti, se il principe, residente in California con la moglie Meghan e i figli dopo lo strappo dai Windsor nel 2020, ha saputo delle condizioni del padre dai media.

Il duca di Sussex, non più fra i reali attivi sul fronte degli impegni ufficiali proprio da quella rottura traumatica ma pur sempre il secondo adulto nella linea di successione al trono, ancora una volta avrebbe appreso una notizia interna alla famiglia da altre fonti, come accaduto l'8 settembre del 2022, quando seppe dai media della morte della regina Elisabetta II, mentre tentava inutilmente di raggiungere la nonna in Scozia per l'ultimo saluto.

GB: HARRY RITIRA LA CAUSA PER DIFFAMAZIONE CONTRO IL GRUPPO MAIL

PER ARTICOLO SU SCORTA. MA LA CROCIATA ANTI-TABLOID PROSEGUE

(ANSA) - Il principe Harry, tramite i suoi legali, ha deciso di ritirare la causa per diffamazione avviata all'Alta Corte di Londra contro l'Associated Newspapers Limited (Anl), il gruppo editoriale dei tabloid Daily Mail e Mail on Sunday, riguardante un articolo considerato ostile sul ricorso del secondogenito di re Carlo III contro la decisione del ministero dell'Interno di negare a lui e ai suoi familiari una scorta permanente - anche a pagamento - durante le sue visite nel Regno Unito, non rivestendo egli piu' un ruolo di rappresentanza ufficiale della monarchia.

Già in dicembre nella fase preliminare del procedimento l'azione legale del duca di Sussex aveva ricevuto una battuta d'arresto: il giudice gli aveva ordinato di pagare 48.447 sterline al gruppo editoriale, fra indennizzi e spese processuali, in quanto non poteva essere escluso, come chiesto invece dai legali del principe, l'argomento centrale della difesa secondo cui nell'articolo sotto accusa era stata espressa una "opinione onesta" tale da non causare un "grave danno" alla reputazione.

Si tratta comunque di una vicenda minore per Harry. Sulle accuse di violazione della privacy la sua battaglia giudiziaria contro i tabloid - Mail incluso - invece continua dopo la recente vittoria in tribunale ai danni del gruppo editoriale del Mirror.

