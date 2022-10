HARRY HA DECISO QUANDO SGANCIARE LA BOMBA: IL 10 GENNAIO ESCE LA SUA AUTOBIOGRAFIA “SPARE” – COSTRETTO AL RINVIO DELLA PUBBLICAZIONE DOPO LA MORTE DELLA REGINA ELISABETTA, PARE CHE IL DUCA ABBIA CHIESTO DI AMMORBIDIRE I TONI NEI CONFRONTI DELLA FAMIGLIA – IL TITOLO FA RIFERIMENTO AL FATTO DI ESSERE IL PRINCIPE “DI SCORTA”: PER SCRIVERE LA “TRILOGIA” SI METTERÀ IN TASCA 40 MILIONI DI DOLLARI. E VOI ANCORA VI CHIEDETE PERCHÉ HA SFANCULATO TUTTI…

Il controverso libro di memorie del principe Harry sarà intitolato “Spare” e sarà pubblicato il 10 gennaio. L’uscita del libro di 416 pagine era prevista in autunno come parte di un contratto multimilionario di tre titoli con Penguin Random House. Ma la sua pubblicazione è stata rimandata dopo la morte della regina e si dice che Harry abbia richiesto una serie di modifiche per renderlo meno critico nei confronti della famiglia reale.

Il titolo è un riferimento a un'etichetta affibbiata ad Harry, ritenuta da sempre il principe "di riserva", in contrasto con suo fratello, il principe William, l'"erede". La versione in lingua spagnola è ancora più incisiva visto che il titolo è “Spare: In the Shade”.

Harry ha ricevuto un anticipo di 20 milioni di dollari per il primo libro al quale ne dovranno seguire altri due (l’accordo è di circa 40 milioni di dollari). Un cifra esorbitante a cui è seguita subito la notizia che il duca ha donato 1.500.000 dollari a Sentebale, un ente di beneficenza da lui fondato che aiuta i bambini affetti da HIV/AIDS. Donerà altri 300.000 a WellChild, di cui è patron da 15 anni.

principe harry meghan markle

La notizia dell’uscita del libro è stata scodellata oggi dalla casa editrice che ha parlato di Harry come di un "marito, padre, veterano militare, sostenitore del benessere mentale e ambientalista".

il principe william e il principe harry al funerale della regina elisabetta

«Spare – si legge nel comunicato - riporta immediatamente i lettori a una delle immagini più toccanti del ventesimo secolo: due ragazzi, due principi, che camminano dietro la bara della madre mentre il mondo guardava con dolore e orrore. Mentre Diana, Principessa del Galles, veniva sepolta, miliardi di persone si chiedevano cosa dovessero pensare e provare i principi e come sarebbero andate le loro vite da quel momento in poi. Questa è la storia di Harry. Con la sua onestà cruda e incrollabile, Spare è una pubblicazione storica piena di intuizioni, rivelazioni, autoanalisi e saggezza conquistata a fatica sull'eterno potere dell'amore sul dolore».

re carlo e il principe harry

Spare, disponibile per il preordine, costerà 28 sterline e verrà distribuito contemporaneamente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, con 15 edizioni in lingua straniera.

