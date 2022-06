HARRY E MEGHAN, CHE FACCE DI BRONZO - MENTRE LA NONNA ELISABETTA STAVA A CASA A RIPOSARE DOPO LA FATICACCIA DI IERI, I DUE AFFARISTI CON LA CORONA HANNO FATTO LA LORO COMPARSATA NELLA CATTEDRALE DI ST. PAUL, MESCOLATI AI REALI DI SERIE B, SFOGGIANDO I SOLITI SORRISI DI PLASTICA - HARRY AVEVA UN ARSENALE DI MEDAGLIE APPUNTATO AL PETTO (MA PERCHE, VISTO CHE NON CONTA PIU' UN CAZZO?) MENTRE LA FACCIA “TIRATA” DI WILLIAM TRADIVA LA TENSIONE PER LA PRESENZA DEL FRATELLO E DELLA MOGLIETTINA FINA... (FOTO!)

Antonello Guerrera per la Repubblica

meghan markle e il principe harry a st. paul

Certo, manca la Regina, stanca e provata dopo una straordinaria giornata come quella di ieri che ha scatenato di nuovo le speculazioni sulla sua salute. Poi però, bambini esclusi, i reali ci sono tutti, ma proprio tutti. Inclusi Harry e Meghan, i duchi ribelli del Sussex, che oggi per la prima volta dopo oltre due anni dalla fuga in California, si sono ripresentati insieme ai "parenti serpenti" nella cattedrale di San Paolo, a Londra. Dove si è svolta cerimonia di ringraziamento per Elisabetta II, nel secondo giorno dei quattro di celebrazioni del Giubileo di Platino, che festeggia i 70 leggendari anni della sovrana al trono.

Certo, Harry e Meghan, apparsi sempre sorridenti durante la messa e accolti da applausi e qualche fischio fuori dalla cattedrale, sono oramai visibilmente retrocessi dopo il loro "divorzio" in casa reale. È evidente come i duchi del Sussex siano sempre in seconda fila. È successo ieri, alla storica parata "Trooping the Colour": allora ai duchi non è stato permesso salire sulla balconata di Buckingham Palace insieme agli altri, e così sono rimasti dietro le finestre di Horse Guards Parade, dall'altra parte del boulevard londinese "The Mall".

l duca e la duchessa di sussex lasciano la cerimonia a londra venerdi

È ricapitato oggi: nessun tappeto rosso per loro, figuriamoci. Anzi, Harry e Meghan sono stati accomodati in seconda fila, dietro il principe Carlo, gli "odiati" William e Kate, Edoardo e tutti gli altri della prima schiera della Royal Family. I duchi del Sussex si sono dunque dovuti sedere di fianco a membri di secondo piano, come le principesse Eugenia e Beatrice, figlie proprio del principe Andrea, defenestrato pubblicamente dopo lo scandalo sessuale e assente anche nella sua unica apparizione prevista oggi perché, ufficialmente, risultato positivo al Covid.

Meghan e Harry, a differenza degli altri reali, mancheranno anche al ricevimento del primo pomeriggio nella storica Guildhall, nella City di Londra, dove a fare gli onori di casa è il sindaco Sadiq Khan. In ogni caso, i due duchi del Sussex non hanno perso il sorriso. Il primo con indosso tutte le onorificenze sull'abito scuro, nonostante la regina gli abbia strappato i titoli militari dopo il suo addio, quasi a sottolineare il suo legame con la famiglia reale. Meghan invece è arrivata in cappotto e cappello panna.

il duca e la duchessa di sussex a st paul, londra

In ogni caso, nonostante il visibile declassamento, Meghan e Harry hanno voluto esserci a tutti i costi al Giubileo di Platino e sinora non lo hanno "macchiato", come temevano in molti a palazzo. Anche perché domani la loro secondogenita Lilibet compie un anno e sarà l'occasione perfetta per farla conoscere all'omonima sovrana, che così era soprannominata da bambina. Forse il loro comportamento sinora inappuntabile avrà una sorta di ricompensa? Da giorni si specula su una possibile apparizione di Harry e Meghan sulla balconata di Buckingham Palace nell'ultimo giorno del Giubileo, ossia domenica, e addirittura su una possibile cerimonia battesimale privata della piccola.

il principe william e kate (cerchio a sinistra) e il principe harry e meghan (cerchio a destra)

Vedremo. Nel frattempo rimarranno altre tre cose di questa cerimonia del ringraziamento a San Paolo, dove si sposarono molti anni fa proprio Carlo e Diana. La prima: l'arcivescovo di York (quello di Canterbury ha il Covid pure lui) che ha salutato la regina in chiesa certo che "Sua Maestà ci sta guardando in televisione". Una o forse due guardie svenute fuori dalla cattedrale, e dire che ci sono solo 22 gradi a Londra ed è parzialmente nuvoloso.

Terzo: i fischi e i "buu" a Boris Johnson al suo arrivo con la moglie Carrie Symonds. A conferma del momento molto difficile per il primo ministro dopo lo scandalo Partygate. Tanto che, si dice a Westminster, la settimana prossima potrebbe dover affrontare un voto di sfiducia dei suoi deputati conservatori. Non prima, perché il Giubileo non va sporcato.

il principe harry e meghan markle nella cattedrale di st paul 7 il duca e la duchessa di cambridge e il principe carlo e camilla il duca e la duchessa di sussex nella cattedrale di st paul il principe harry nella cattedrale di st paul il principe william e kate middleton a st. paul 9 il principe harry arriva a st. paul il principe harry il principe harry e meghan il principe william e kate kate middleton harry e meghan duchi di sussex harry e meghan a st. paul 6 kate middleton 3 il duca e la duchessa di cambridge, il principe carlo e la duchessa di cornovaglia lasciano il national service of thanksgiving presso la cattedrale di st paul, guidato dal lord mayor vincent keaveny il principe harry scherza con le principesse beatrice ed eugenie ei loro mariti harry e meghan nella cattedrale di st paul per il giubileo di platino 1 il duca e la duchessa di sussex alla cattedrale di st paul a londra 2 il principe harry seduto sul lato opposto del fratello, il principe william nella cattedrale di st paul gli ex primi ministri tony blair e gordon brown nella cattedrale di st paul il duca e la duchessa di cambridge il duca e la duchessa di sussex arrivano questa mattina per il servizio di ringraziamento alla cattedrale di st paul a londra copia il duca e la duchessa di sussex arrivano questa mattina per il servizio di ringraziamento alla cattedrale di st paul a londra