Antonello Guerrera per “la Repubblica”

il documentario del principe harry e meghan markle 2

Altro che " never complain ", " never explain ", come da motto della regina Elisabetta. Harry e Meghan si lamentano e spiegano tutto nella prima parte del loro esplosivo e omonimo documentario. Mentre la vittima sacrificale dello show intimo e globale insieme, che gli ha fruttato già 100 milioni di euro da Netflix, resta uno: la Royal Family, dalla quale sono fuggiti nel marzo 2020. Famiglia reale che ha già sbottato. Niente di ufficiale, come da prassi. Ma dietro la maschera delle "fonti", il Palazzo trasuda disappunto e malumore: «Nessuno ci ha contattati », hanno fatto sapere "alti rappresentanti" reali al Times , smentendo seccamente il disclaimer di Netflix: «Abbiamo chiesto alla Royal Family di commentare, senza successo ». «Una bugia!», ringhia Buckingham Palace. E il deputato conservatore Bob Seely attacca: «Toglietegli i titoli reali, a quei due!».

il documentario del principe harry e meghan markle 1

Il principe William sarebbe "furioso" con il fratello e la genera, come racconta il Daily Mirror, per aver tirato di nuovo in ballo la madre Diana. A inizio della prima puntata, infatti, Harry non solo dice che la vita sua e della moglie è stata rovinata dai paparazzi come per la povera madre morta il 31 agosto 1997 a Parigi. Ma aggiunge: «Dovevo proteggere la mia famiglia, affinché ciò non riaccadesse. Io sono come mia madre, prendo le decisioni con il cuore. E anche Meghan mi ricorda molto Diana: ha la stessa compassione, empatia e sicurezza».

il daily mail e i titoli pro il principe harry e meghan markle 6

Apprezzamenti che avrebbero fatto ribollire il sangue di William, che aveva chiesto più volte di non riciclare l'intervista bomba di Lady D del novembre 1995 (quella del «matrimonio affollato» con Carlo causa Camilla) estortagli dalla Bbc con l'inganno.

Ma continuano gli attacchi alla Royal Family nel documentario, evidentemente pianificato già dalla primavera del 2020: difatti inizia con un video apposito girato da Harry all'aeroporto di Heathrow, prima dell'esilio in Nordamerica. E oltre alle "minacce di morte" contro Meghan in lacrime, la guerra contro i tabloid, i dettagli del primo incontro della coppia, le gaffe e le ironie della neo-duchessa nella Royal Family su come inchinarsi alla Regina, ci sono altre critiche alla famiglia.

il documentario del principe harry e meghan markle 7

Nell'agiografico e talvolta contraddittorio film (la coppia si filma in auto per Netflix mentre viene inseguita da un paparazzo), la Royal Family viene infatti etichettata come un posto dove le «donne soffrono », Meghan spiega che William, Kate e gli altri sono «così eccessivamente formali, anche in privato». Harry aggiunge che «ci sono pregiudizi inconsapevoli » tra i familiari. C'è un velato attacco al padre Carlo quando dice che «gli amici in Africa sono quelli che mi hanno fatto crescere».

E con sarcasmo racconta le reazioni quando presentò Meghan: «Erano tutti sorpresi che io, il rosso, avessi fatto qualcosa di buono...». Insomma "Spare", "la ruota di scorta", come il titolo della sua temuta biografia in uscita il 10 gennaio.

re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton

E già. Non siamo neanche a metà della tempesta per il povero re Carlo III. La seconda parte del film, in onda giovedì prossimo, sarà ancora più devastante perché si occuperà degli ultimi due tumultuosi anni di Meghan e Harry a Palazzo, prima del clamoroso addio. A Buckingham Palace tremano. Intanto, contro i "fuggitivi" si è scatenata la stampa britannica, anche perché il documentario accusa brutalmente il Regno Unito di un razzismo endemico e coloniale: per il Telegraph i due duchi sono «ingiusti», il Sun scrive che «Harry è manipolato» e persino un giornale "comprensivo" come il Guardian ha ammesso che «gli è andata di traverso la colazione» davanti a cotanto narcisismo. Alla prossima settimana.

