HARRY E MEGHAN SONO DIVENTATI UFFICIALMENTE DUE INFLUENCER AMERICANI: LEI HA LANCIATO IL SUO MARCHIO DI LIFESTYLE, SOGNA DI DIVENTARE LA NUOVA GWYNETH PALTROW E FA MARMELLATE IN ATTESA DI UN PROGRAMMA DI CUCINA – LUI HA TAGLIATO L’ULTIMO LEGAME CON LA GRAN BRETAGNA SPOSTANDO LA SUA RESIDENZA A MONTECITO E ORA SI OCCUPA DI DOCUMENTARI SUL POLO SU NETFLIX – E GLI INGLESI TIRANO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO...

principe harry meghan markle 6

«Meglio fare marmellate che fare casino»: tira aria di sollievo a Londra di fronte alla svolta Ferragnez (prima maniera) di Harry e Meghan. Lei ha avviato ufficialmente il suo business di lifestyle lanciando la sua marmellata di fragole, per ora in vasetti numerati e autografati. Lui promuove il polo […]

E il segno della svolta è anche il fatto che Harry ha preso ufficialmente la residenza americana, tagliando così l’ultimo ponte col Regno. I duchi di Sussex sono ormai diventati a tutti gli effetti una coppia di influencer a stelle e strisce.

principe harry meghan markle

Meghan ha probabilmente come obiettivo quello di emulare Gwyneth Paltrow e il suo Goop: il business della duchessa si chiama American Rivera Orchard e ha esordito con un’edizione limitata e numerata di 50 vasetti di marmellata, con etichetta calligrafata a mano da lei stessa e spediti ad amici e ammiratori in giro per l’America in un cesto di limoni di Montecito, la località californiana dove i duchi risiedono. Gli amici di Meghan fanno notare che il brand ricalca quelli di altri reali, come i prodotti organici di Carlo: ma a Corte non sono molto convinti, anche perché la duchessa accompagnerà la sua linea con un programma di cucina.

E Harry intanto che fa? Si occupa di documentari sul polo per Netflix

Ma soprattutto il principe è diventato residente in America […] Che sia il primo passo verso la richiesta della cittadinanza americana? In un’intervista a febbraio, Harry aveva rivelato di aver preso in considerazione l’idea, ma aveva aggiunto che in quel momento non era una priorità.

principe harry meghan markle 3

Adesso però potrebbe cambiare idea, data la causa legale che è in corso attorno al suo visto: secondo la Heritage Foundation, un think tank ultraconservatore americano, il principe sarebbe entrato illegalmente negli Stati Uniti perché avrebbe mentito sul suo uso passato di droghe. Meglio allora correre ai ripari, anche perché Donald Trump, se rieletto, ha fatto capire che non la farebbe passare liscia a Harry

principe harry meghan markle 1

Un principe di sangue “americano” pone però non pochi problemi a Londra: Harry è ancora formalmente uno dei Consiglieri di Stato, cioè quei reali che possono essere chiamati a fare le veci del sovrano. Ma è un ruolo che può essere svolto solo da chi risiede nel Regno Unito: i costituzionalisti del passato chiaramente non avevano previsto lo scenario del figlio del re che scappa in California […]

