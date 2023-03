18 mar 2023 15:12

HARRY, OGNI COLPO, UNA TACCA – MEGHAN MARKLE È DI NUOVO INCINTA? CIRCOLANO CON INSISTENZA VOCI DI UNA TERZA GRAVIDANZA PER L’ATTRICE (PER MANCANZA DI RUOLI), A DISTANZA DI QUATTRO ANNI DA ARCHIE E DUE DA LILIBET, BATTEZZATA IN GRAN SEGRETO QUALCHE SETTIMANA FA - C’È CHI DICE CHE L’UFFICIALITÀ POTREBBE ARRIVARE NEI GIORNI DELLA CERIMONIA DI INCORONAZIONE DI RE CARLO III, PREVISTA PER IL 6 MAGGIO. COSÌ, GIUSTO PER TOGLIERGLI ALTRA VISIBILITÀ – LA FOTO SOSPETTA NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE CHE RACCOGLIE ABITI PER NEONATI