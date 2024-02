HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! - DE ANGELIS E' ORMAI L'UNICA IN ITALIA CHE ALIMENTA L'INFERNO DELL'EROTISMO - ALLA SETTIMANA DELLA MILANO FASHION WEEK SI È PRESENTATA NEI POCHI PANNI DI MODELLA: ABITITUCCIO A RETE TRASPARENTE, PERIZOMA E CINTURONE A COPRIRE LA SANTA PASSERA E BUCHI DAI QUALI INTRAVEDERE LE MINI GHIANDOLE MAMMARIE – E IL CANTANTE GREG BANKS HA ALLUNGATO LA MANO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Armelli per www.vogue.it

victoria de angelis 4

Non solo passerelle e sfilate: la settimana della moda arriva a Milano e sconvolge tutto l'ordine costituito. Lo spirito fashion pervade ogni angolo della città, quindi non solo gli show delle maison affermate e delle griffe emergenti, ma anche qualsiasi evento che si svolge nel capoluogo meneghino dal 20 al 26 febbraio. Eventi della Milano Fashion Week, cene, vernissage e inaugurazioni che richiameranno in ogni parte della città celebrità, fashionistas, ospiti e curiosi. Che ovviamente non perderanno occasione di sfoggiare outfit esclusivi, incredibili e tutti da copiare.

victoria de angelis 3

Per non perdersi nessuno di questi appuntamenti estremamente cool, ecco questo collettore dove inseriremo, giorno dopo giorno, i migliori look degli ospiti che animeranno gli eventi più esclusivi. Un modo per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi trend, sui luoghi più buzzing e - perché no - sugli avvistamenti celeb più recenti.

Victoria De Angelis al Soul Dinner di Laneus

Per inaugurare la fashion week e ribadire il mix di soulwear, soulfood e soulmusic, martedì 20 febbraio Laneus ha organizzato una cena placée con performance a cura dell'artista soul Greg Banks nello showroom in via San Maurilio. Tra gli ospiti anche la bassista dei Måneskin

