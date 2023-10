HASTA LA VISTA, “BIBI” – GLI AMERICANI INIZIANO A STANCARSI DI NETANYAHU, CHE NON ASCOLTA I LORO APPELLI PER SALVARE I CIVILI DELLA STRISCIA DI GAZA. LO FA CAPIRE SENZA TROPPI GIRI DI PAROLE JAKE SULLIVAN, CONSIGLIERE PER LA SCIUREZZA NAZIONALE DI BIDEN: “IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI È LA PRIORITÀ. SIAMO PRONTI A SOSTENERE LE PAUSE UMANITARIE” – “LA VIOLENZA DEI COLONI ISRAELIANI È TOTALMENTE INACCETTABILE. NETANYAHU HA LA RESPONSABILITÀ DI TENERLI A FRENO…”

1. MO: SULLIVAN, 'RILASCIO OSTAGGI PRIORITÀ, PRONTI A SOSTENERE PAUSE UMANITARIE'

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti sono pronti a sostenere pause umanitarie tra Israele e Hamas per permettere il rilascio degli ostaggi tenuti a Gaza, rilascio è una priorità dell'amministrazione Biden.

Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, parlando con la tv Abc: "Siamo pronti a sostenere le pause umanitarie in modo che gli ostaggi possano uscire in sicurezza.

E continueremo a lavorare ogni giorno, perché il presidente non ha una priorità più alta del ritorno sicuro dei cittadini americani e vuole sostenere il ritorno dei cittadini di altri paesi e israeliani”.

"Ora, come esattamente questo succede... non posso prevederlo. Tutto quello che posso dirvi è che ogni sforzo è stato intrapreso in questo momento per farlo", ha aggiunto, sottolineando che ci "sono sforzi in corso sui quali non posso entrare nei dettagli in televisione, che comprendono anche i partner regionali e gli israeliani".

2. SULLIVAN, TOTALMENTE INACCETTABILE LA VIOLENZA DEI COLONI

(ANSA) - "E' totalmente inaccettabile" l'aumento della violenza fra i coloni israeliani da quando è scoppiata la guerra a Gaza. Lo ha detto il consigliere alla Sicurezza nazionale Jake Sullivan sottolineando che il premier israeliano Benyamin Netanyahu "ha la responsabilità di tenere a freno i coloni. Questa è una sfida, ci aspettiamo che il governo israeliano faccia passi in avanti. Ci aspettiamo che i coloni estremisti impegnati in questo tipo di violenza rispondano alle loro responsabilità".

