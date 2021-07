HASTA LA VISTA LIBERTA' - POCHE SETTIMANE DOPO AVER ELIMINATO LE RESTRIZIONI, ALCUNE REGIONI SPAGNOLE LE STANNO RIPRISTINANDO - ANCHE SE IL PAESE HA VACCINATO COMPLETAMENTE IL 40% DELLA SUA POPOLAZIONE, I GIOVANI SONO RIMASTI SCOPERTI. E A FORZA DI FESTE DI FINE ANNO E VIAGGI A MAIORCA, HANNO ALIMENTATO NUOVI FOCOLAI - PER ADESSO I RICOVERI SONO ANCORA BASSI, MA...

Dagotraduzione dall’Ap

Tamponi

Di fronte al numero crescente di nuove infezioni da coronavirus tra i giovani non vaccinati, alcune regioni spagnole, che solo poche settimane avevano eliminato tutte le restrizioni alla vita notturna, le stanno ripristinando.

I sanitari - medici, infermieri e personale ospedaliero -, anche più giovani, si stanno affrettando a vaccinarsi temendo che l’aumento dei contagi metta a rischio le loro vacanze dopo un anno stressante. Finora la campagna vaccinale spagnola si è concentrata sugli anziani e i più deboli, calendarizzato i giovani per l’estate.

Tamponi adolescenti spagnoli

Ad oggi la Spagna ha uno dei tassi di vaccinazione tra i più alti in Europa: il ciclo completo è stato somministrato al 40% dei 47 milioni di spagnoli. Ma tra i 20-29, la percentuale scende al 10%, allo 0,7% per gli under 20.

«Dobbiamo ringraziare i giovani per lo sforzo extra più lungo che abbiamo chiesto loro, poiché stanno iniziando a vaccinarsi solo ora», ha detto Fernando Simón, coordinatore delle emergenze sanitarie.Che ha lanciato l’allarme: il pericolo è che le infezioni tra i giovani raggiungano i gruppi di anziani non ancora immunizzati. «Siamo in una situazione complicata per quanto riguarda la trasmissione e speriamo che questo non si trasformi in una situazione grave negli ospedali» ha detto.

Tamponi adolescenti spagnoli 3

Negli ultimi 14 giorni il tasso di contagio tra i 20-29enni è stato tre volte più alto della media nazionale, 204 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Ma secondo Simon non è la variante delta a spingere la curva dei positivi.

Le infezioni si sono diffuse anche tra gli adolescenti per via delle feste di fine anno e per i viaggi: più di mille studenti partiti per Maiorca sono tornati positivi al virus, costringendo alla quarantena migliaia di persone. Altri 700 studenti tornati da una località balneare sono risultati positivi agli screening di massa nella regione settentrionale della Navarra.

Tamponi adolescenti spagnoli 2

Le autorità della Navarra stanno vedendo più di 500 nuove infezioni al giorno, un livello mai raggiunto dalla seconda ondata del virus a ottobre. In risposta, hanno annunciato che bar e locali notturni torneranno a chiudere all'una di notte anziché alle tre del mattino.

La vita notturna verrà chiusa in almeno 16 città nella regione settentrionale della Cantabria, che guida il conteggio delle infezioni della nazione.

Un picco di infezioni da coronavirus sta colpendo anche la regione nord-orientale della Catalogna. Dopo che il numero di infezioni è aumentato sette volte nelle ultime due settimane raggiunge i 3.000 casi, le autorità locali hanno invitato gli over 16 a farsi vaccinar.

Centro tamponi spagnolo

L’aumento dei positivi ha provocato ricoveri nettamente inferiori rispetto alle precedenti ondate, perché le complicazioni tra i giovani sono rare, ma i centri sanitari e di tracciamento stanno combattendo con un sovraccarico di casi.

Una federazione di imprenditori della vita notturna ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il loro settore viene utilizzato come "capro espiatorio" per la nuova ondata di infezioni e ha esortato le autorità a reprimere le feste alcoliche illegali.