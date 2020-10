3, 2, 1… FIGHT! – BOTTE DA ORBI TRA INFERMIERE IN UN OSPEDALE DI LONDRA DURANTE UN’ACCESA DISCUSSIONE IN MENSA: LE DUE SI ACCAPIGLIANO E FINISCONO A PICCHIARSI PER TERRA, SOTTO GLI OCCHI SBALORDITI DEGLI ALTRI DIPENDENTI CHE, AL POSTO DI FERMARLE, FILMANO LA RISSA… - VIDEO

Domenico Zurlo per "www.leggo.it"

Rissa choc in ospedale tra due infermiere, che sono finite a picchiarsi selvaggiamente all'interno di una mensa: una lite che è diventata virale dopo che i media britannici, tra cui il Daily Mail, hanno pubblicato il video, alla faccia del distanziamento sociale. Entrambe infatti hanno iniziato a litigare, si sono tolte le mascherine e hanno dato il via ad un combattimento in stile MMA, senza esclusione di colpi, scrive il Mail.

Il filmato sarebbe stato girato in un ospedale di Londra: non è chiaro da cosa sia partita la discussione, dato che il video parte già con le due infermiere che litigano e una delle due intima all'altra di non avvicinarsi.

A un certo punto è bagarre: una colpisce l'altra allo stomaco, le due si accapigliano e finiscono a picchiarsi per terra, sotto gli occhi sbalorditi degli altri dipendenti dell'ospedale. Uno dei presenti le implora di smettere: «Stai perdendo sangue dalla bocca», dice a una delle due.

Sui social tantissimi i commenti sull'accaduto, non tutti ironici: «Perché gli infermieri fanno a botte durante una pandemia globale?», chiede uno. «Per favore, tutti cerchiamo di impedire al Covid di diffondersi, e in tutto ciò queste due infermiere litigano senza curarsene?», scrive un altro. «Per fortuna sono già in ospedale...», ironizza invece un altro utente. Più arrabbiato invece un altro commento: «Perché c... ogni sera applaudiamo per salvare l'NHS (il sistema sanitario nazionale britannico, ndr), quando poi due infermiere si comportano così?».

