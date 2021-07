25 lug 2021 09:15

HELLO KITTY! – LA NIPOTE DI LADY DIANA, KITTY SPENCER, SI SPOSERÀ IN ITALIA, A FRASCATI: LA LOCATION DELLE NOZZE CON L’IMPRENDITORE SUDAFRICANO MICHAEL LEWIS SARÀ VILLA ALDOBRANDINI. OVVIAMENTE CI SARANNO OSPITI ILLUSTRI: NOBILI E GRANDI NOMI DELLA MODA E DEL DESIGN, MA LA LISTA DEGLI INVITATI È ANCORA TOP SECRET. DI SICURO C’È SOLO CHE LA SPOSA INDOSSERÀ UN ABITO DI “DOLCE & GABBANA” – PER L’OCCASIONE ARRIVERANNO I CUGINI WILLIAM E HARRY CON MOGLI E PROLE? – INTANTO LEI FOLLEGGIA A FIRENZ PER L’ADDIO AL NUBILATO - FOTO