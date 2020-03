IN HER SHOES – STA SPOPOLANDO SUI SOCIAL LA "FLIP CHALLENGE", LA SFIDA IN CUI I DUE PARTECIPANTI DEVONO SCAMBIARSI I POSTI, I RUOLI E ANCHE I VESTITI, DAVANTI A UNO SPECCHIO DEL BAGNO, SPEGNENDO E RIACCENDENDO SUBITO LA LUCE – TRA LE PRIME C’È STATA ELISABETH WARREN, MA IL VIDEO PIÙ ESILARANTE È QUELLO DI JENNIFER LOPEZ E ALEX RODRIGUEZ, COSTRETTO A ENTRARE NEI PANNI DELLA FIDANZATA… - VIDEO

Tra i più visti, su TikTok, c’è quello di Elizabeth Warren, ex candidata democratica fresca di ritiro per la corsa alla Casa Bianca che, durante il Saturday Night Live, si è “scambiata di posto” con l’attrice e comica Kate McKinnon truccata come lei (durante le puntate imita spesso Warren), improvvisandosi in un balletto sulle note di “Nonstop” di Drake.

Ma Warren, scrive la Cnn, non è impazzita. Partecipa anche lei alla Flip Challenge (o Flip The Switch Challenge, dall’hashtag #Fliptheswitch) in cui i due partecipanti devono scambiarsi i posti, i ruoli (così che quello che inizialmente riprende diventi quello che danza sullo sfondo) e teoricamente anche i vestiti, davanti a uno specchio del bagno, spegnendo e riaccendendo subito la luce.

Il senso della nuova sfida che nelle ultime ore è diventata di tendenza non solo su TikTok ma anche su Instagram, emerge da una sola strofa di Drake, nella traccia contenuta nell’album Scorpion del 2018: «Ho appena azionato l’interruttore, scambia, scambia»

E a scambiarsi, come riporta The Cut, secondo cui con la sua partecipazione al SNL e lo sketch insieme alla comica «Warren è definitivamente diventata un meme», non sono state solo la senatrice del Massachusetts e McKinnon nelle loro giacche color ceruleo, ma numerosi altri utenti che hanno deciso di partecipare alla sfida interpretandola a proprio piacimento (tra i video più postati, continua la Cnn, quelli in cui lo scambio avviene tra una coppia di fidanzati o tra genitore e figlio).

Tra le celebrity, anche Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno deciso di proporre una loro versione della Flip Challenge, postata poi nelle Instagram story della pop star e sul suo profilo Twitter. Prima di scambiarsi di posto con il compagno, e soprattutto prima che lui indossasse il suo vestito bianco con scollo sulla schiena, lei comunque, i suoi follower, li aveva avvertiti con una didascalia: «Wait for it».

