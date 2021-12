HIMAL-AHIA – UNA NUOVA RICERCA HA RIVELATO CHE I GHIACCIAI DELL’HIMALAYA SI SONO RIDOTTI 10 VOLTE PIÙ VELOCEMENTE NEGLI ULTIMI 40 ANNI CHE NEI SETTE SECOLI PRECEDENTI, METTENDO I RESIDENTI IN INDIA, NEPAL E BHUTAN A RISCHIO DI ESSERE COLPITI DA VALANGHE, INONDAZIONI E DANNI ALL’AGRICOLTURA – "L'INFLUENZA UMANA È MOLTO PROBABILMENTE IL PRINCIPALE MOTORE DEL RITIRO GLOBALE DEI GHIACCIAI DAGLI ANNI '90"

Articolo di “The Wall Street Journal”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I ghiacciai dell'Himalaya si stanno sciogliendo ad un ritmo impressionante, con una nuova ricerca che mostra che i vasti strati di ghiaccio si sono ridotti 10 volte più velocemente negli ultimi 40 anni che nei sette secoli precedenti. Valanghe, inondazioni e altri effetti dell'accelerazione della perdita di ghiaccio mettono in pericolo i residenti in India, Nepal e Bhutan e minacciano di sconvolgere l'agricoltura per centinaia di milioni di persone in tutta l'Asia meridionale, secondo i ricercatori.

E poiché l'acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai contribuisce all'innalzamento del livello del mare, la perdita di ghiaccio glaciale nell'Himalaya si aggiunge anche alla minaccia di inondazione e ai relativi problemi affrontati dalle comunità costiere di tutto il mondo – scrive il WSJ.

"Questa parte del mondo sta cambiando più velocemente di quanto nessuno si sia reso conto", ha detto Jonathan Carrivick, un glaciologo dell'Università di Leeds e co-autore di un documento che descrive in dettaglio la ricerca pubblicata lunedì sulla rivista Scientific Reports. "Non è solo che l'Himalaya sta cambiando molto velocemente, è che sta cambiando sempre più velocemente".

Gli scienziati hanno da tempo osservato la perdita di ghiaccio dai grandi ghiacciai in Nuova Zelanda, Groenlandia, Patagonia e altre parti del mondo. Ma la perdita di ghiaccio in Himalaya è particolarmente rapida, secondo il nuovo studio. I ricercatori non hanno individuato una ragione, ma hanno notato che i fattori climatici regionali, come i cambiamenti nel monsone dell'Asia meridionale, possono avere un ruolo.

La nuova scoperta arriva mentre c'è un consenso scientifico sul fatto che la perdita di ghiaccio dai ghiacciai e dalle lastre di ghiaccio polari deriva dall'aumento delle temperature globali causate dalle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione di combustibili fossili.

Molti studi scientifici peer-reviewed hanno identificato l'attività umana come causa dell'aumento delle temperature globali. Così ha fatto un rapporto pubblicato in agosto dal Comitato intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che ha detto che "l'influenza umana è molto probabilmente il principale motore del ritiro globale dei ghiacciai dagli anni '90".

Per il nuovo studio, il Dr. Carrivick e i suoi colleghi hanno analizzato le foto satellitari di quasi 15.000 ghiacciai della regione alla ricerca di segni di grandi creste di roccia e detriti che i ghiacciai lasciano dietro di sé mentre lentamente macinano la loro strada attraverso le valli. Usando le posizioni di queste antiche tracce glaciali, gli scienziati hanno stimato la durata della copertura dello strato di ghiaccio nei secoli precedenti.

Poi l'hanno confrontato con l'attuale copertura di ghiaccio per arrivare a una stima di quanto ghiaccio è stato perso da un periodo di raffreddamento globale tra 400 e 700 anni fa, noto come la Piccola Era Glaciale. La stima: tra 390 e 586 chilometri cubici di ghiaccio - abbastanza per aumentare il livello globale del mare da 0,92 a 1,38 millimetri, o circa 1/20 di pollice.

Summer Rupper, professore di geografia all'Università dello Utah, ha definito il record secolare della perdita di ghiaccio himalayano risultante dalla nuova ricerca "assolutamente critico". Il record aiuterà gli scienziati a sviluppare previsioni più accurate del cambiamento glaciale e dell'aumento del livello del mare nei prossimi decenni, ha detto. Il nuovo studio si distingue dagli sforzi precedenti a causa del "gran numero di ghiacciai con cui hanno fatto questo", ha aggiunto.

Oltre alle inondazioni, l'aumento del livello del mare può causare l'erosione del suolo e mettere in pericolo l'integrità strutturale di strade e ponti, così come le centrali elettriche e altri impianti industriali di importanza critica situati nelle zone costiere. Negli Stati Uniti a partire dal 2014, quasi il 40% della popolazione vive in zone costiere che probabilmente saranno colpite da questi cambiamenti nei prossimi anni, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration.

"C'è un sacco di parti diverse per l'aumento del livello del mare, ma i ghiacciai di montagna storicamente e probabilmente nei prossimi decenni sono stati i contributori più significativi", ha detto il dottor Rupper.

L'impatto della perdita di ghiaccio nella regione dell'Himalaya potrebbe essere particolarmente forte.

L'acqua di fusione dei ghiacciai della regione alimenta i principali fiumi che sostengono la vasta cintura agricola settentrionale dell'India. Come i ghiacciai continuano a ridursi, la disponibilità di acqua per l'irrigazione e l'acqua potabile potrebbe diminuire drasticamente, secondo i ricercatori. E le valanghe potrebbero diventare comuni, poiché la perdita di ghiaccio rende i pendii più instabili.

"L'implicazione dei nostri risultati è che se la perdita di massa sta accelerando, allora aumenta solo l'importanza di essere in grado di mitigare questo sul terreno", ha detto il dottor Carrivick.

Tra il 1994 e il 2017, la Terra ha perso abbastanza ghiaccio da coprire lo stato del Michigan con uno strato spesso 100 metri, secondo uno studio pubblicato a gennaio sulla rivista The Cryosphere.

I ghiacciai di montagna dovrebbero scomparire completamente in alcune regioni entro il 2100, secondo alcuni studi recenti.