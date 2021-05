LA GUERRA DELLA SUPERLEGA: A CHI FINISCE IL CETRIOLO? - JUVENTUS, BARCELLONA E REAL MADRID, RIMASTE CON IL CERINO IN MANO, REPLICANO ALL'UEFA SULLE POSSIBILI SANZIONI: "I CLUB HANNO RICEVUTO PRESSIONI INACCETTABILI, MINACCE E OFFESE PER RITIRARE IL PROGETTO. CI RINCRESCE VEDERE COME I CLUB NOSTRI AMICI E PARTNER FONDATORI SI TROVINO ORA IN POSIZIONE INCOERENTE E CONTRADDITTORIA AVENDO SOTTOSCRITTO IERI NUMEROSI IMPEGNI CON UEFA"