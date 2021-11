HIV, UNA NUOVA SPERANZA - UNA DONNA ARGENTINA DI 30 ANNI, CHE DA OTTO E' AFFETTA DALL'HIV, E' RIUSCITA A LIBERARSI DAL VIRUS SENZA RICORRERE ALL'USO DI FARMACI - E' LA SECONDA PERSONA AL MONDO AD AVERE UN SISTEMA IMMUNITARIO IN GRADO DI SCONFIGGERE L'INFEZIONE - LA SCOPERTA E' STATA PUBBLICATA SUGLI "ANNALS OF INTERNAL MEDICINE" E POTREBBE APRIRE LA STRADA A NUOVI TRATTAMENTI...

Una donna di trent’anni argentina, che da otto è affetta dall’Hiv, è riuscita a guarire dal virus nonostante non prenda alcun farmaco. È la seconda persona al mondo di cui si ha notizia ad avere un sistema immunitario in grado di liberare il corpo del virus.

La “Paziente Esperanza”, come è conosciuta, è stata trovata positiva nel 2013, ma oggi ha livelli non rilevabili del virus nel suo corpo. Dopo la diagnosi non ha ricevuto alcun farmaco, esclusa una parentesi di sei mesi durante la gravidanza per assicurarsi che il suo bambino nascesse sano.

I ricercatori affermano che la scoperta rende più probabile una potenziale cura per i 38 milioni di persone che vivono con l’infezione. Un gruppo di medici con sede ad Harvard ha annunciato la scoperta durante un importante incontro internazionale di esperti di HIV a marzo.

I medici hanno poi rivelato che la paziente, il cui ex fidanzato è morto di AIDS, non aveva più un virus 'intatto' o che causava malattie. I risultati sono stati ora confermati negli Annals of Internal Medicine.

Il dottor Xu Yu e i suoi colleghi non hanno trovato tracce intatte del virus negli 1,5 miliardi di cellule del sangue e dei tessuti che hanno analizzato. Nessun altro dettaglio della donna è attualmente pubblico, ma i medici all'epoca l'hanno definita "atletica e bella" e hanno rivelato che aveva un fidanzato e un neonato, entrambi sieronegativi.

Solo un'altra persona al mondo ha eliminato naturalmente il virus. La storia di Loreen Willenberg è stata rivelata per la prima volta lo scorso agosto. Alla 67enne di San Francisco è stato diagnosticato l'HIV 30 anni fa.

Gli accademici hanno affermato che potrebbe essere "aggiunta alla lista" dei malati di HIV guariti, accanto al "paziente di Berlino" Timothy Ray Brown e al "paziente di Londra" Adam Castillejo. Sia il signor Brown che il signor Castillejo avevano il cancro e hanno ricevuto un trapianto di midollo osseo da un donatore con geni resistenti all'HIV per eliminare la malattia e il virus che causa l'AIDS in un colpo solo.

Ma né la signora Willenberg – né il paziente Esperanza – hanno ricevuto questo trattamento, comunque rischioso. Le due donne sono esempi di “controllori d'élite”, un raro gruppo di persone che non hanno mai preso terapia antiretrovirale ma non mostrano segni del virus nel sangue.

Normalmente, quando una persona viene infettata dall'HIV, il virus si attacca al DNA della sua cellula immunitaria e si riproduce da lì. La terapia anti-retrovirale può aiutare a prevenire il processo di replicazione ma non può eliminare del tutto l'HIV nel corpo, il che significa che le persone devono assumere un trattamento quotidiano per sopprimere il virus.

Il dottor Yu, con sede presso il Massachusetts General Hospital, ha dichiarato: «Questi risultati, in particolare con l'identificazione di un secondo caso, indicano che potrebbe esserci un percorso attuabile verso una cura sterilizzante per le persone che non sono in grado di farlo da sole».

«Ora stiamo esaminando la possibilità di indurre questo tipo di immunità nelle persone sottoposte a terapia antiretrovirale attraverso la vaccinazione, con l'obiettivo di educare il loro sistema immunitario a essere in grado di controllare il virus senza terapia antiretrovirale».

Scrivendo sulla rivista Annals of Internal Medicine, i ricercatori hanno aggiunto: «La persona qui descritta è originaria della città di Esperanza, in Argentina».

«In linea con i suoi desideri, proponiamo di chiamarla la "paziente di Esperanza" per inviare un messaggio di speranza per trovare una cura per l'infezione da HIV».