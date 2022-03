HO UNA BOMBA ATOMICA PER TE - MAI PRIMA D'ORA UN CONFLITTO ERA SCOPPIATO IN UN PAESE NUCLEARE: PUTIN CI STA FACENDO VIVERE UN INCUBO INEDITO CHE RAFFORZERÀ GLI OPPOSITORI DELL'ENERGIA ATOMICA - IL RICATTO DELLO ZAR PONE PERÒ UN QUESITO: COME SI POSSONO RENDERE SICURE LE CENTRALI AD ALTO RISCHIO? ORMAI IL MONDO È ENTRATO IN UN'EPOCA IN CUI IL NUCLEARE CIVILE È DIVENTATO UN OBIETTIVO E UN'ARMA…

Articolo di "Le Monde" - dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

incendio alla centrale nucleare di zaporizhzhia

L'invasione russa dell'Ucraina e gli attacchi alla centrale di Zaporizhzhia hanno fatto rivivere la paura dell'atomo, perché mai prima d'ora un conflitto ad alta intensità era scoppiato in un paese nucleare, osserva Jean-Michel Bezat, giornalista di "Le Monde".

Così Vladimir Putin ha deciso di giocare con il fuoco nucleare - e le ansie che lo circondano. Il presidente russo ha messo in allerta la sua forza deterrente tre giorni dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, ma i suoi carri armati hanno anche sparato su edifici della centrale di Zaporizhzhia nella notte tra il 3 e il 4 marzo, senza colpire il nucleo atomico dell'impianto più potente d'Europa: un atto calcolato o un abbaglio?

CENTRALE NUCLEARE ZAPORIZHZHIA

A ciò si sono aggiunti un'interruzione del monitoraggio a distanza dei materiali nucleari nella centrale di Chernobyl occupata dai russi, che, come Zaporizhzhia, ha impedito all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) di accedere ai dati, e il bombardamento dell'Istituto di Fisica di Charkiv, che ospita un reattore di ricerca.

Questi gravi incidenti hanno risvegliato la paura ancora assopita di rilasci radioattivi nell'atmosfera e stanno alimentando una guerra di nervi che rafforzerà, non senza motivo, gli oppositori dell'energia nucleare.

incendio alla centrale nucleare di zhaporizhzhia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha drammatizzato la situazione dicendo che un'esplosione alla centrale "significherebbe la fine di tutto. La fine dell'Europa". "Quello che i russi stanno facendo è terrorismo nucleare", ha detto Petro Kotin, presidente del gestore della centrale elettrica statale Energoatom, in un'intervista a Le Monde.

Dopo l'attacco a Zaporizhzhia, il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha considerato la situazione "senza precedenti" ed "estremamente preoccupante".

incendio alla centrale nucleare di zaporizhzhia

Vladimir Putin ha assicurato al presidente Emmanuel Macron di non avere "nessuna intenzione" di attaccare i siti nucleari, senza rassicurarlo veramente: la sua iniziativa militare ha rivelato il pericolo dell'energia nucleare in tempo di guerra.

Da quando le prime centrali nucleari sono entrate in funzione negli anni '50, non c'è mai stato un conflitto ad alta intensità in un paese nucleare. L'Ucraina gestisce 15 reattori in quattro siti, che producono la metà della sua elettricità, così come centri di ricerca atomica e depositi di rifiuti radioattivi. Mosca vuole controllare tutte queste strutture, che sono altamente dipendenti dalla tecnologia e dal carburante russo.

Ricatto

incendio alla centrale nucleare di zaporizhzhia 3 2

Il bombardamento intenzionale di un reattore rimane lo scenario peggiore - ma anche il meno probabile. Gli esperti sono più preoccupati per una perdita di potenza che impedisce il raffreddamento del nucleo, per i dipendenti che fanno funzionare gli impianti in modo degradato sotto pressione, o per la difficoltà di trasportare i pezzi in caso di guasto. La sicurezza dell'ambiente dell'impianto è una condizione essenziale per il suo funzionamento sicuro.

putin e la minaccia nucleare 9

Questo ricatto più o meno presunto del nucleare civile avrà delle ripercussioni per la Russia, la cui industria nucleare è finora sfuggita alle sanzioni europee, come il petrolio e il gas.

putin e la minaccia nucleare 8

Il paese perderà parte del credito riconquistato dopo il disastro di Chernobyl (1986), simbolo del crollo dell'URSS e delle scelte tecnologiche sbagliate sulla sicurezza. Putin aveva riabilitato la sua immagine con due obiettivi: aumentare la quota di elettricità nucleare ed esportare le sue centrali oltre la cerchia degli ex "paesi fratelli" - un mezzo per estendere la sua influenza geo-economica.

putin e la minaccia nucleare 4

La Russia deve questa rinascita a un uomo: Sergei Kirienko. Ora il numero due dell'amministrazione presidenziale, sarà in grado di ragionare con il presidente russo? Fino al 2016, ha diretto Rosatom, che è stato fondato nel 2007 sulle rovine del Ministero dell'Energia Atomica.

Con i suoi 250.000 dipendenti e 300 aziende, presenti in tutti i settori dell'industria atomica, comprese le attività militari, il conglomerato si è affermato come il primo esportatore mondiale, davanti ai suoi concorrenti americani, giapponesi, francesi, coreani e cinesi.

putin e la minaccia nucleare 7

"Rosatom sta conquistando una quota significativa del mercato partecipando attivamente a diciassette cantieri e venticinque progetti in tutto il mondo", sottolinea la società francese di energia nucleare.

Le sanzioni potrebbero frenare le sue ambizioni internazionali, anche se il gruppo esporta reattori, combustibile e servizi a paesi strettamente legati a Mosca: Cina, India, Iran, Turchia, Egitto, Ungheria, Armenia, Bielorussia, Uzbekistan, Bangladesh, ecc. Un altro vantaggio è che fornisce il 36% dell'arricchimento di uranio e il 18% del combustibile per le centrali.

putin e la minaccia nucleare 6

Dilapidare il prezioso capitale

Vladimir Putin rischia di sprecare un capitale prezioso per la sua economia e la sua influenza politica. Insieme all'industria della difesa, il nucleare civile è uno dei pochi settori in cui la Russia riesce a brillare nelle esportazioni.

Mentre l'ungherese Viktor Orban ha confermato i contratti con Rosatom, la Finlandia ha annunciato una "valutazione del rischio" del suo ordine per un impianto russo il giorno prima dell'invasione dell'Ucraina.

putin e la minaccia nucleare 5

La Polonia, gli Stati baltici e la Repubblica Ceca hanno a lungo rifiutato di fare affidamento sul loro potente vicino, mentre gli altri paesi dell'Europa orientale sono legati all'eredità industriale dell'era sovietica.

putin e la minaccia nucleare 3

La domanda ora si pone: come si possono rendere sicuri questi siti ad alto rischio? Di fronte a questa situazione senza precedenti, le garanzie giuridiche sono fragili. La Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra prevede la salvaguardia dei siti per accordo dei belligeranti; tuttavia, essi devono essere disposti a farlo.

putin e la minaccia nucleare 2

Nel 2017, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, per la prima volta, una risoluzione sulla protezione delle "infrastrutture critiche", comprese le centrali nucleari, ma in caso di attacco terroristico.

putin e la minaccia nucleare 1

L'accusa di "terrorismo" da parte di Kiev non è eccessiva. Terrorizzare non ha mai spaventato il padrone del Cremlino, il cui esercito sta bombardando ospedali e scuole. Può altrettanto facilmente sfruttare la minaccia di contaminazione radioattiva per mandare la popolazione sulla strada dell'esodo.

Il prossimo test sarà il suo atteggiamento nei confronti della centrale elettrica di Konstantinovka nel sud, che potrebbe essere a portata dei cannoni russi in pochi giorni. Il mondo è entrato in un'epoca in cui il nucleare civile è diventato un obiettivo e un'arma.

ARTICOLI CORRELATI