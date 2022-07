20 lug 2022 13:21

HO PESCATO UN SUB! – RITROVATO VIVO E VEGETO IL SUB DI 60 ANNI DISPERSO IERI NEL MARE DEL SALENTO. È SOPRAVVISSUTO A UNA NOTTE TRASCORSA IN MARE APERTO ED È IN BUONE CONDIZIONI – L'UOMO È STATO TRATTO IN SALVO A UN MIGLIO DALLA COSTA DA UN PESCHERECCIO DELLA MARINERIA DI GALLIPOLI – A DARE L'ALLARME ERA STATO UN SUO AMICO INSIEME AL QUALE SI ERA IMMERSO...