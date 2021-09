7 set 2021 09:47

HO PRESO L’ALBERO FRATELLÌ - UN 70ENNE IN PROVINCIA DI PRATO VOLEVA FARE LO SPLENDIDO SULLA SUA FERRARI TESTAROSSA DEL 1991, VALORE ATTORNO AI 135 MILA EURO, MA HA PERSO IL CONTROLLO E SI È SCHIANTATO CONTRO UN ULIVO - L’UOMO È STATO PORTATO ALL’OSPEDALE PER ACCERTAMENTI: IL SUO OBIETTIVO ERA FILMARE LE “SGOMMATE” E POSTARLE SUI SOCIAL: LA PROVA SU STRADA, SPIEGANO DAL COMUNE, NON ERA NEMMENO AUTORIZZATA...