HO PRESO LA SPESA, FRATELLÌ – IL RAPPER/INFLUENCER ALGERO CORRETINI, CONOSCIUTO SUL WEB COME 1727WRLDSTAR, RINGRAZIA PUBBLICAMENTE I GIUDICI DEL TRIBUNALE DI ROMA, CHE HANNO CHIUSO UN OCCHIO SULLA SUA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DIMORA PER FARE LA SPESA A PONTE GALERIA – “AVETE PRESO A CUORE LA MIA SITUAZIONE E AVETE CAPITO CHE…” - VIDEO

Andrea Ossino per www.repubblica.it

algero corretini ringrazia i giudici 2

"Avete preso a cuore la mia situazione e la avete analizzata nel profondo e avete giustamente capito che andare a fare la spesa non era contro la legge". Algero Corretini legge la sentenza e ringrazia pubblicamente i giudici del tribunale di Roma, con un video che ha già fatto il giro del web.

L'influencer, conosciuto sul web come 1727Wrldstar e noto per la frase "ho preso er muro fratellì", ha infatti rischiato di non potersi allontanare da Roma per altri sei mesi, visto che era stato sorpreso a fare la spesa nel centro commerciale Parco da Vinci, ad appena 9 minuti da casa sua, a Ponte Galeria, al confine con Fiumicino, comune in cui non potrebbe andare visto l'obbligo di dimora rimediato per aver massacrato l'ex compagna, l'attrice Simona Vergaro, un'aggressione che è già costata a Corretini la condanna a 4 anni di carcere.

algero corretini ringrazia i giudici 3

"Il supermercato Conad, all'interno del parco commerciale 'Da Vinci', nel comune di Fiumicino in cui Corretini si è recato, è collocato in una zona contigua e vicina all'abitazione del Corretini, come evidenziato dalla difesa". Il legale dell'indagato, il penalista Salvatore Sciullo, ha infatti fatto presente che il supermercato interno al centro commerciale Parco Da Vinci è il più vicino all'abitazione dell'indagato, che risiede dalle parti di Ponte Galeria, XI municipio, proprio al confine con il comune di Fiumicino.

Inoltre Corretti, per andare a fare la spesa, ha svoltato a sinistra, appena qualche metro il cartello stradale che indica l'inizio della città di Fiumicino. "Benvenuti a Fiumicino", recita l'insegna che avrebbe fatto sentire l'influencer al sicuro da possibili ripercussioni.

Da qui la decisione del giudice: "Respinge la proposta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Algero Corretini".

algero corretini ringrazia i giudici 4 algero corretini si schianta con la jaguar 15 algero corretini si schianta con la jaguar 2 algero corretini si schianta con la jaguar 3 algero corretini si schianta con la jaguar 4 algero corretini algero corretini si schianta con la jaguar 5 algero corretini si schianta con la jaguar 6 algero corretini si schianta con la jaguar 7 algero corretini si schianta con la jaguar 8 algero corretini si schianta con la jaguar 9 algero corretini ringrazia i giudici 1