Noemi Penna per "www.lastampa.it"

Le scritte sulla sabbia sono sempre una tentazione. Ancora di più quando si hanno a disposizione trenta chilometri quadrati di dune dorate. In dieci anni, le spettacolari e antichissime dune di Tottori sono state protagoniste di tremila episodi di «vandalismo», con un'impennata in quest'ultimo periodo che ha portato le autorità ad alzare l'asticella contro i «graffiti di sabbia» che imbrattano una delle attrazioni più importanti del Giappone meridionale.

Il problema, qui, non sono i cuori disegnati con un bastoncino sulla battigia. Bensì le enormi scritte che vengono fatte sulle dune, smuovendo chili e chili di sabbia, considerate dei veri e propri atti vandalici. A gennaio è comparso un messaggio di 5 metri di altezza e 25 metri di larghezza con la scritta «Happy birthday Natalie». Ad aprile è apparsa l'enorme scritta Sebastian accanto ad una facciona sorridente.

Queste sontuose dune di sabbia dorata si sono formate oltre 100 mila anni fa grazie ai sedimenti trasportati dal fiume Sendai che scende dalle montagne Chugoku per poi tuffarsi nel Mar del Giappone. Le correnti marine e il vento spostano la sabbia, cambiando continuamente la forma di queste dune che he coprono un tratto di 16 chilometri di costa. Un'attrazione che lo scorso anno è stata visitata milioni di turisti.

E per avvertire proprio tutti che la sabbia non si tocca e non sono tollerabili atti di vandalismo, ai cinque ingressi per le dune sono stati esposti dei cartelli in più lingue e sono stati intensificati anche i controlli. E se si verrà pizzicati a scrivere sulla sabbia un messaggio che supera i 10 metri quadrati, scattano le multe fino a un massimo di 50 mila yen, poco più di 400 euro.

«Siamo preoccupati sul fatto che le regole non vengano pienamente comprese da tutti, ma vogliamo continuare a proteggere queste bellissime dune di sabbia», ha detto il funzionario locale Tomihisa Ikeuchi, in un periodo in cui tutto il Giappone sta affrontando numeri record di turisti: lo scorso anno hanno superato per la prima volta i 30 milioni, destinati a diventare 40 milioni nel 2020, quando Tokyo ospiterà le Olimpiadi estive.

