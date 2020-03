HOLLYWOOD IN ALTO MARE – AD ANNI DI DISTANZA EMERGE UN NUOVO DETTAGLIO INQUIETANTE SUL MATRIMONIO TRA NATALIE WOOD E ROBERT WAGNER: UNA NOTTE L’ATTRICE TROVÒ IL MARITO MENTRE SI TROMBAVA IL MAGGIORDOMO! – LUI HA SEMPRE NEGATO DI ESSERE GAY, MA NELL’AMBIENTE SERPEGGIAVA LA VOCE CHE FOSSE ATTRATTO ANCHE DAGLI UOMINI – IL GIORNO PRIMA DELLA MORTE DI WOOD, I CAMERIERI DI UN RISTORANTE VIDERO CHE …

Natalie Wood aveva 22 anni nel giugno del 1961 e aveva già alle spalle il musical West Side Story e “Splendor In The Grass” con Warren Beatty. Aveva anche realizzato il sogno d'infanzia di sposare la star Robert Wagner e i due erano diventati una delle coppie d'oro di Hollywood che abitava in un palazzo bianco di Beverly Hills ristrutturato per assomigliare a un antico palazzo greco.

Ma non era tutto oro quello che luccicava. «Una notte Wood si svegliò e non trovò Wagner: terrorizzata fin dall'infanzia dal buio, andò a cercarlo, pe poi trovarlo mentre la tradiva con qualcun altro. Non una donna, ma il maggiordomo

David Cavendish».

È l’ultima scoppiettante rivelazione dell’autrice della biografia su Wood, Suzanne Finstad che racconta come il tradimento non solo distrusse il loro primo matrimonio, ma fu anche la nuvola che per anni incombette sulla loro relazione e sulla misteriosa morte dell’attrice nel 1981: venne trovata annegata durante una gita su uno yacht con Wagner e Christopher Walken.

Nel 2001 il caso che era stato archiviato come un incidente è stato riaperto. Wagner, che ora ha 90 anni, ha negato qualsiasi coinvolgimento nella morte. Ma nel 2018 è stato nominato come "person of interest " dalla polizia, dopo che la morte di Wood è stata catalogata come "sospetta".

Sia la sorella di Wood, Lana, sia lo skipper dello yacht Dennis Davern - l'unica altra persona a bordo quella notte – sono ancora convinti che Wagner abbia ucciso Wood.

Per anni si è vociferato che Wagner fosse gay o bisessuale, ma lui ha sempre negato con forza. A Wood non mi importava. Diceva che le persone erano gelose della loro storia. Ma quella notte in cui trovò il marito con il maggiordomo corse via a casa della madre.

Lana, che aveva 15 anni, ricorda che Natalie arrivò a casa dei genitori quella notte, con la mano sanguinante dopo aver rotto un bicchiere, singhiozzando e dicendo che il suo matrimonio era finito. Si chiuse in una camera da letto, prese tanti di quei sonniferi che i genitori dovettero portarla in ospedale. Si nascose per una settimana a casa loro, perse peso e poi si prese la colpa della fine della loro storia per non distruggere Wagner.

Anni dopo Wood si sposò con il produttore britannico Richard Gregson: rimasero sposati dal 1969 al 1972, ma lei lo lasciò quando scoprì che lui aveva una relazione con la sua segretaria. Nel 1972 si risposò con Wagner, che era rimasto "il simbolo di un sogno che sperava di riconquistare", ignorando i timori della famiglia e degli amici che le ricordavano come finiva il primo matrimonio.

Wood li rassicurò sul fatto che Wagner era cambiato dopo essere andato in "analisi" in Europa. Wagner, dopo essere stato geloso per anni di Beatty, in quel periodo era turbato dal fatto che la moglie potesse aveva una relazione con Christopher Walken.

Secondo il racconto di alcuni camerieri di un ristorante di Santa Catalina la sera prima che Wood morisse, l’attrice e Walken si tenevano la mano sotto al tavolo. Ma Walken, che negli anni non ha nascosto di essere omosessuale, flirtava anche con Wagner. Quella sera i tre si ubriacarono pesantemente. Di ritorno Wagner ruppe una bottiglia sul tavolo urlando contro l’attore: «Cosa vuoi fare? Fotterti mia moglie?».

Wood andò a letto disgustata da suo marito. Un'ora dopo, venne segnalata la sua scomparsa insieme al gommoncino della barca. Fu trovata in acqua a faccia in giù a un miglio di distanza il mattino seguente, con lividi inspiegabili sul suo corpo e sulle sue braccia. I tre uomini a bordo inizialmente dissero di aver pensato che fosse tornata a riva. Tuttavia, due persone su una barca vicina raccontarono di aver sentito una donna gridare aiuto durante la notte, ma non riuscirono a localizzarla.

